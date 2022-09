Piccoli Comuni, aumento dei costi energetici e Pnrr

Cordiale incontro tra il sindaco di Bari Antonio Decaro, Presidente nazionale di Anci, e il Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi, coordinatore piccoli comuni Anci Fvg. Tra loro un proficuo scambio di opinioni sul ruolo dell’Anci e sulla preoccupazione, dei piccoli comuni soprattutto, in merito ai rincari dovuti al maggiorato costo dell’energia.

“Sono mesi che cerco di portare all’attenzione di tutti questo tema che colpisce, e non poco, le piccole amministrazioni comunali. Ora, che il tema è diventato di stringente attualità, è ora di trovare assieme soluzioni concrete e rapide. Il prossimo governo, come stava già provando a fare quello Draghi, poi affossato da alcune forze politiche, si impegni ad aiutare i comuni”, commenta allarmato Lenarduzzi.

“Con Antonio Decaro, che ringrazio per l’ospitalità, abbiamo anche parlato dell’attuazione del Pnrr, compito che, nel concreto, spetta in gran parte ai comuni. Serve un supporto regionale, ora carente, per fare bene e in velocità quanto richiesto. I comuni hanno scarse risorse di personale per attuare tutto in autonomia. Ci troviamo soli a dover rispondere alle attuazioni strettissime degli interventi legati alle risorse europee”.