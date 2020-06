"Più bonus per le auto ecologiche"

Il bonus per la rottamazione e l’acquisto di auto ecologiche deve includere quanti più beneficiari possibili. Questo il senso dell’ordine del giorno sul disegno di legge 93 Omnibus, depositato giovedì 11 giugno dai consiglieri del Gruppo consiliare del Patto per l’Autonomia.

L’importante misura contributiva introdotta con la legge di stabilità del 2018, volta a sostenere economicamente quanti decidono di rottamare la loro vecchia auto in favore di un acquisto più ecologico, presenta una criticità: nelle categorie previste nel regolamento attuativo non è presa in considerazione la tipologia di veicoli che appartengono alle classi emissive Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, ma sono a doppia alimentazione con impianti Gpl o metano. Conseguentemente le domande di contributo dei possessori di tali veicoli sono state respinte.

“L’intento della norma – commenta il capogruppo Massimo Moretuzzo – è chiaramente quello di sostenere le scelte più ecologiche andando nella direzione di un rinnovo dei mezzi circolanti in regione e, quindi, pare irrazionale escludere dei veicoli che, seppur sulla carta possano sembrare già “virtuosi”, nei fatti possono presentare motori molto datati e contribuire all’inquinamento atmosferico in maniera rilevante. Alla luce di questa considerazione abbiamo ritenuto di presentare innanzitutto un emendamento volto a sanare tale criticità. Viste le rassicurazioni dell’Assessore all’ambiente che ha garantito a breve una revisione del regolamento in tal senso, abbiamo ritirato l’emendamento per presentare un ordine del giorno con cui chiediamo di individuare il modo per rendere la modifica retroattiva, salvando anche quanti si sono visti respingere la domanda per tale motivo”.