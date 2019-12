Più Europa alternativa politica al populismo e al sovranismo

“In un territorio per sua natura europeo, Più Europa ambisce a essere una forza trainante dell’alternativa politica sia al populismo che al sovranismo che governa la nostra regione”. È quanto scrivono i membri del neonato coordinamento regionale del partito fondato da Emma Bonino.



Alla presenza del vicesegretario nazionale Piercamillo Falasca e di rappresentanti di altre forze politiche (come Italia Viva, Volt ed Energie per l’Italia), il coordinamento regionale di Più Europa ha discusso le iniziative politiche in programma e ha nominato Alessandra Ferluga e Alberto Evangelista come portavoce regionali. Gli altri membri del Coordinamento sono Luka Juri di Trieste, Laura Botti e Omar Gardiman di Udine, Joshua Honeycutt di Pordenone e Francesco Saltarin di Gorizia, che per primo aveva portato Più Europa in Fvg un anno e mezzo fa.



“Oggi abbiamo realizzato un primo passo per la collaborazione tra i soggetti politici dell’area liberal-democratica, come Più Europa e Azione di Carlo Calenda”, dicono Alessandra Ferluga e Alberto Evangelista. ”Il governo nazionale Pd-M5S sembra ormai al capolinea, quanto meno politicamente. Anche in Friuli Venezia Giulia - proseguono i portavoce di Più Europa - è tempo che le forze politiche che ambiscono a superarlo dialoghino pragmaticamente su come lavorare insieme. C’è già poco tempo. Noi di Più Europa ci sentiamo già impegnati”.