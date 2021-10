Più formazione per combattere la crescita degli incidenti sul lavoro

Questa mattina, nella Camera di Commercio di Pordenone – Udine si è tenuta una riunione della Conferenza provinciale permanente sulla tematica della prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro che, nell’anno in corso, con la ripartenza delle attività economiche, hanno registrato un aumento anche nel Friuli Occidentale.

Alla riunione, oltre al Prefetto, al Sindaco di Pordenone e al Vice Presidente della Cciaa, erano presenti il Questore, i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, i Dirigenti dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, dell’Inail, del Dipartimento di prevenzione, dell’Ufficio Scolastico provinciale e i rappresentanti di Confindustria, Confartigianato, Coldiretti, Ance e i segretari provinciali della Cgil, Cisl e Uil.

Durante l’incontro il Prefetto da un lato ha sottolineato l’importanza dei controlli, svolti anche in modalità coordinata tra gli enti competenti (Ispettorato del lavoro, Dipartimento Prevenzione, Vigili del Fuoco e Carabinieri), dall’altro ha evidenziato che un salto di qualità su questa problematica può venire da una sempre migliore formazione da parte degli operatori economici.

Su quest’ultimo punto si è preso atto che nel Pordenonese le associazioni di categoria, ognuna nel proprio ambito, svolgono un’importante opera di formazione delle imprese associate. Tuttavia è stato evidenziato che al fine di migliorare il sistema di prevenzione e incidere in maniera decisiva sulle casistiche di incidenti sui luoghi di lavoro, è necessario integrare il sistema di formazione tra le varie associazioni in costante dialogo con le organizzazioni sindacali e il concorso delle istituzioni, dall’Inail all’Ispettorato del lavoro, dal Dipartimento di prevenzione dell’Asfo, passando per i Vigili del Fuoco.

In tale prospettiva, i presenti hanno concordato sull’opportunità di valorizzare l’iniziativa nata nello scorso mese di luglio da Confindustria Alto Adriatico e dalle organizzazioni sindacali di Pordenone per la creazione di una “scuola della sicurezza della rappresentanza”. Hanno inoltre condiviso che l’adesione convinta a tale iniziativa di tutte le associazioni datoriali e dei sindacati contribuirà a raggiungere l’obiettivo di mettere a fattor comune le migliore esperienze in materia di prevenzione dell’infortunistica del lavoro dei singoli settori, favorendo il consolidamento di una cultura della sicurezza in tutti gli ambiti professionali, dai cantieri all’industria ed al settore agricolo.

Si è concordato altresì sulla necessità di avviare percorsi educativi anche presso gli istituti scolastici, in particolare tecnici e professionali, per sviluppare fin da una prima fase formativa una spiccata sensibilità sul tema della sicurezza nelle nuove generazioni.