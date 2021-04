Più friulano in Rai per tutelare l'identità multilinguistica e multiculturale

"La nuova Convenzione tra il Governo e la Rai garantisca adeguata tutela alle specificità linguistiche del Friuli Venezia Giulia, riconoscendone la piena autonomia rispetto a quelle presenti in altre Regioni e potenziando il monitoraggio sulle ricadute degli investimenti pubblici operati a beneficio del territorio in termini di programmazione, innovazione tecnologica e servizi ai cittadini".



Lo ha sottolineato l'assessore alle Autonomie locali, corregionali all'estero e lingue minoritarie, Pierpaolo Roberti, intervenendo all'incontro, tenutosi stamane in modalità telematica, tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Rai, il Corecom e la Regione Friuli Venezia Giulia - rappresentata anche dal presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin - per il rinnovo della Convenzione per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, friulana e italiana in scadenza il 29 aprile prossimo.



"Ferma restando la premessa che l'atto integrativo, siglato il 5 agosto 2020, rappresenta senz'altro un enorme passo in avanti sul fronte della valorizzazione delle comunità locali - ha sottolineato Roberti - non si possono ignorare le pressanti richieste che ci pervengono dal territorio in termini di rafforzamento di un'offerta incentrata non su dinamiche di natura commerciale bensì su altrettanto imprescindibili logiche di salvaguardia culturale e identitaria".

"L'auspicio - ha concluso l'assessore - è quindi che la nuova Convenzione tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai faccia proprie le istanze delle comunità linguistiche del Friuli Venezia Giulia e, agendo anche attraverso il potenziamento degli strumenti digitali, riconosca il pieno accesso ai contenuti a quelle residenti all'estero".

"L'identità multilinguistica e multiculturale del Friuli Venezia Giulia deve trovare piena realizzazione e tutela nel rinnovo della convenzione, in scadenza il prossimo 29 aprile, per la trasmissione di programmi radiotelevisivi in italiano, friulano e sloveno che Rai stipulerà con il dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del consiglio dei Ministri. Ciò significa un accordo esclusivo per la nostra regione caratterizzato da qualità e quantità proporzionalmente confacenti al peso specifico delle comunità linguistiche che la caratterizzano".



È quanto sollecitato dal presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin. Di fronte alla proposta di predisporre due distinte convenzioni per italiano e sloveno da una parte e per il friulano dall'altra, il presidente dell'Assemblea ha avvertito la possibile "minaccia per un'unità regionale che esalta e fa proprie tutte le diversità identitarie, facendone tesoro attraverso una specialità contraddistinta da cultura e responsabilità".



"Se gli spazi dedicati allo sloveno sono considerati soddisfacenti dai rappresentanti locali", Zanin ha chiesto "almeno pari dignità al ladino per una lingua friulana che, solo in regione, è parlata da una popolazione dieci volte superiore". A questo proposito, il presidente ha ricordato le 489 ore di trasmissioni (di cui 123 televisive) previste per la minoranza ladina in Alto Adige rispetto alle 124 complessive (solo 16,5 in tv) riservate alla comunità friulana. "Con questi numeri - ha evidenziato - non è possibile rispettare quanto previsto dalle norme nazionali di tutela".



"Riconosciamo che con l'atto integrativo dello scorso anno qualcosa è migliorato per il friulano rispetto allo zero precedente - ha commentato ancora Zanin - ma le sollecitazioni giunte in Consiglio regionale richiedono un supporto più adeguato, soprattutto per quanto riguarda la produzione televisiva".



"Tra l'altro - conclude il presidente dell'Aula - proprio a fronte di una programmazione in friulano garantita dal territorio per il territorio, nulla sembra ancora essere stato fatto rispetto alle necessità di innovazione tecnologica e rafforzamento di risorse professionali già palesate per la sede Rai di Udine".