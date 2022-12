Pnrr, al Fvg 131 milioni in più per la ricerca

"La dotazione del Pnrr per Friuli Venezia Giulia ammonta oggi 1.778.660.000 euro, con un incremento di spicco pari a 131 milioni destinati a investimenti in ricerca. Siamo nel vivo della fase attuativa del Piano: gli incontri della cabina di regia, come quello di oggi, diventano sempre più importanti per la messa a terra delle ingenti risorse disponibili ed evidenziano che la nostra regione è tra quelle che registra meno arretrati nelle pratiche".

Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli al termine della riunione sul Pnrr tenutasi oggi nella Sala Multimediale del Palazzo della Regione a Trieste.

"Entro il 15 dicembre dovranno essere presentate alla Funzione pubblica nazionale le modifiche ai Piani territoriali - ha spiegato Zilli -. Per quanto riguarda la problematica più frequente, legata all'informatizzazione delle autorizzazioni, il Friuli Venezia Giulia amplierà il numero dei professionisti tecnici in modo da favorire la digitalizzazione dell'impianto attuativo del Pnrr e da accelerare le procedure. Il potenziamento permetterà di ampliare la task force regionale al servizio del territorio".

L'assessore ha nell'occasione preannunciato "un incontro con gli ordini e i collegi professionali al fine di coinvolgere appieno la comunità tecnica nei percorsi di collaborazione e di formazione e rispettare le scadenze". Al tavolo odierno è intervenuto in via telematica anche il presidente regionale dell'Anci Dorino Favot che ha illustrato le principali criticità a cui sono esposti in questa fase i Comuni: oltre alla carenza di figure tecniche, incombono le scadenze strette imposte dai ministeri e il circolo vizioso generato dall'aumento del costo delle materie prime che incide sulla completa copertura delle opere. A tale proposito Zilli ha ricordato l'impegno a livello nazionale sul Pnrr del governatore Massimiliano Fedriga nella veste di presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.