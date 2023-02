Pnrr, confronto per accelerare le pratiche

"Un confronto costruttivo e aperto con i professionisti per accelerare, semplificare e digitalizzare le procedure per la realizzazione delle opere finanziate dal Pnrr. La Regione ha attivato tutti gli strumenti utili a superare alcune criticità, in particolare quelle riscontrate dagli enti locali nel colmare il divario tra quadri economici e costi reali delle opere". Così l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli si è espressa oggi incontrando a Udine i rappresentanti delle categorie professionali assieme agli esperti della Direzione infrastrutture della Regione.

L'intento dell'Amministrazione regionale è quello di semplificare, grazie anche a nuovi strumenti informatici, le procedure relative alle autorizzazioni per varianti urbanistiche e aspetti paesaggistici.

"Gran parte delle risorse del Pnrr sono già state assegnate. Al Friuli Venezia Giulia sono giunti oltre 1,9 miliardi di euro, di cui il 25,4 per cento alla Regione; il 29,5 per cento ai Comuni e il 45,1 per cento ad altri enti - ha evidenziato Zilli -. Siamo convinti che questo strumento sia un'opportunità di crescita per il territorio e pertanto la Regione si è impegnata a costruire strumenti efficaci per renderlo operativo".

Zilli ha ricordato la cabina di regia del Pnrr e le collaborazioni avviate in questi anni, in particolare con Anci "per garantire supporto agli enti locali, come fatto nella recente finanziaria con le due norme che consentono di anticipare risorse regionali e che mettono a disposizione 5 milioni di euro per le anticipazioni finanziarie necessarie alla realizzazione delle opere nei Comuni con meno di 15mila abitanti e 3 milioni di euro per anticipazioni a copertura dei quadri economici dei progetti".

Il tavolo di lavoro proseguirà ora con incontri tecnici per valutare l'impatto delle procedure sui tempi di realizzazione delle opere.