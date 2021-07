Pnrr, convergenza d'intenti per lo sviluppo del Friuli Occidentale

"La portata eccezionale del Pnrr potrà garantire anche alla città di Pordenone e a tutto il Friuli Occidentale gli adeguati investimenti necessari per uno sviluppo del territorio, coerentemente al ruolo strategico che gli compete non solo nelle dinamiche regionali, ma anche in quelle nazionali e d'oltre confine. La conferma dell'impegno del Governo in questo senso, ribadita oggi dal sottosegretario Amendola e la sostanziale convergenza delle categorie verso un impegno comune, sono un ottima premessa per il raggiungimento di positivi risultati futuri". Lo affermano i consiglieri regionali del Pd Sergio Bolzonello, Chiara Da Giau e Nicola Conficoni che oggi, insieme al sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Vincenzo Amendola, hanno incontrato i rappresentanti delle categorie economiche e dei sindacati per un confronto sulle opportunità che il Pnrr porterà per il territorio regionale e in particolare del Friuli Occidentale.

"La presenza del sottosegretario Amendola oggi a Pordenone conferma il ruolo attivo che la città riveste nello sviluppo del tessuto produttivo regionale e nella prospettiva dei rapporti internazionali. In quest'ambito assume sicuramente un'importanza strategica l'interporto come parte fondamentale della piattaforma logistica regionale, in connessione forte con il sistema portuale di Trieste. In ambito lavorativo è inoltre importante, come auspicato anche dai sindacati, imprimere una forte accelerazione sugli investimenti per aumentare la sicurezza sul lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente, fino ad azzerare, le morti bianche".

"Attraverso le molte possibilità che potrà garantire l'Europa – continuano i consiglieri dem – giocherà un ruolo chiave la capacità di aumentare la competitività delle imprese anche piccole e medie, rispetto ai colossi internazionali, puntando sullo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche, aumentando quindi la digitalizzazione del mondo produttivo ed economico".

Inoltre, sul fronte dei servizi ai cittadini, "una delle priorità che riguarda il territorio è sicuramente il rafforzamento della sanità pubblica, a partire dagli investimenti per la creazione degli ospedali di comunità, come previsto anche nel Pnrr nazionale, senza dimenticare gli attesi interventi sull'ospedale di Pordenone".

Come emerso dal confronto, "è importante che i benefici del Pnrr siano distribuiti in maniera adeguata sul territorio, con una particolare attenzione alla problematica delle aree interne e montane che più di altre soffrono lo spopolamento e il depauperamento dei territori stessi".