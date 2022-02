Pnrr, i Comuni montani bocciano l'investimento su Gorizia

"Il Piano dei borghi del Ministero continua a dimostrare tutta la sua assurdità e inutilità", denuncia Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani.

"Non abbiamo mai condiviso la scelta del Ministro Franceschini di destinare 20 milioni di euro a un solo Comune, uno per regione, chiedendo appunto alle regioni di fare la scelta. Una situazione ormai fuori controllo. Ieri scopriamo che il Friuli Venezia Giulia ha scelto Gorizia. Aveva dieci piccoli Comuni che si erano candidati e, invece, ha scelto la città. Una soluzione che è incredibile leggendo il Piano MIC e il bando".

"Mira a rigenerare borghi abbandonati e spopolati. Sbagliando completamente presupposto, e cioé considerando lo sviluppo imperniato su un singolo Comune. Proprio non ci siamo. E Gorizia dimostra il completo fallimento del bando della Linea A del Piano MIC. Che come Uncem ha già detto, va totalmente rivisto. Per non buttare via un miliardo di euro di Pnrr senza nessun effetto nel contrastare abbandono e spopolamento", conclude Bussone.