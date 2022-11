Pnrr, il punto con i Comuni dell'area goriziana e triestina

"Un rinnovato incontro dopo il precedente a Tolmezzo, per fare il punto sulla messa a terra delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e le criticità rilevate; un momento di confronto che coinvolge anche la cabina di regia regionale, cerniera fra territorio e Governo centrale, su un tema strategico vista l'intensità finanziaria del Piano". Lo ha indicato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, in apertura del secondo dei quattro appuntamenti sul territorio per fare il punto sulla situazione del Pnrr in regione con i Comuni dell'area goriziana e triestina a cui ha partecipato anche l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti.

Zilli ha evidenziato l'approccio politico della Regione alla gestione dei fondi "il cui obiettivo strategico - ha spiegato Zilli - è utilizzare i canali finanziari migliori per mettere a terra nei tempi corretti le ingenti risorse, la parte più rilevante è riferita al Pnrr che in Friuli Venezia Giulia vede assegnate risorse per 1 mld e 658 milioni (29% alla Regione, 32% ai Comuni e 39% ad altri enti)".

Un passaggio del suo intervento ha riguardato la funzione della cabina di regia che è presieduta dall'assessore regionale alle Finanze, "prima in Italia ad essere istituita e composta da Enti locali con Anci, una segreteria tecnica, la partecipazione dell'agenzia Informest che ha grande competenza in tema di bandi europei. All'interno della cabina di regia siedono i direttori centrali oltre al direttore generale della Regione ed è affiancata da un pool di 26 esperti il cui compito - ha specificato Zilli - è di semplificare le procedure legate ai bandi nazionali e di pianificare gli ambiti di intervento in collaborazione con i Comuni e Anci". L'esponente della Giunta ha ricordato poi i protocolli di intesa con Guardia di finanza, Camere di commercio e sindacati locali.

Zilli si è soffermata anche sulla recente ricognizione avviata presso i Comuni della Regione (100 schede pervenute a fronte di circa 118 Comuni beneficiari) dando conto delle principali criticità fra cui la carenza di informazioni sulla gestione dei progetti in essere "a cui sopperiamo - ha riferito Zilli - anche attraverso queste occasioni di incontro oltre che con il nuovo portale e la recente 'newsletter Pnrr Fvg', strumento mensile che faciliterà la circolazione di informazioni. Dal 16 novembre ci si può iscrivere ricevendo i contenuti aggiornati in merito alle opportunità del Pnrr".

Ulteriori difficoltà hanno riguardato la mancanza di personale esperto; su questo aspetto è intervenuto Roberti. "Stiamo facendo il possibile per dare supporto alle autonomie locali - ha sottolineato -; lo abbiamo fatto già allargando la cabina di regia che comprende i rappresentanti di Anci al suo interno; inoltre a seguito del provvedimento statale che consente ai Comuni di acquisire personale a tempo determinato con una deroga sulla durata dei contratti, la Regione ha normato per poter gestire questa tipologia di approvvigionamento per tutti i Comuni. Da qui l'avviso per le relative procedure. Contiamo di raccogliere i nominativi degli interessati quanto prima per poi poter formare quattro elenchi su base provinciale da mettere a disposizione di tutti gli Enti locali. Questo alleggerisce le procedure per i Comuni mentre la suddivisione su base territoriale permette una maggiore certezza: chi si iscrive in un territorio sarà, infatti, destinato a quell'area, se rifiuterà uscirà dall'elenco".