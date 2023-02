Pnrr, il Recovery Art sceglie Palmanova

Sabato 25 febbraio alle 10.30, nel piazzale interno all’ex Caserma Montezemolo (via Lion, entrando a Palmanova da Porta Aquileia subito a destra) sarà presentato il Progetto di riqualificazione per l'area, nato dal Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale e finanziato dal Pnrr con un importante investimento del Ministero della Cultura su Palmanova.

E' di ieri la conferma ufficiale del finanziamento, oltre a un notevole incremento dei fondi messi a disposizione per la realizzazione dell’opera che, in un primo momento, erano quantificati in 20 milioni di euro.

Questo finanziamento permetterà la realizzazione, negli oltre 6.600 mq di superficie coperta, di zone d’accoglienza, scarico/carico dei beni artistici, deposito, laboratori di messa in sicurezza e di restauro, aree uffici, locali tecnici, servizi igienici e spogliatoi oltre ad una zona per esposizioni temporanee e foresteria, un polo di archiviazione digitale, aule didattiche che potranno costituire un valido supporto organizzativo in occasione di attività di formazione o conferenze.

Oltre al Sindaco di Palmanova, al vicesindato e all’assessore comunale con delega all’urbanistica, sono stati invitati i rappresentanti di Demanio e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.