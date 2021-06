Pnrr in Fvg, al via le audizioni della sessione europea

"Raccogliere dal territorio valutazioni e indicazioni per far sentire all'Europa la voce del Friuli Venezia Giulia". E' questo l'obiettivo delle audizioni dei portatori di interesse iniziate oggi all'auditorium Comelli di Udine, nell'ambito della sessione europea. Lo ha detto Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, aprendo i lavori organizzati dal Tavolo per la terza ripartenza e dalla V Commissione consiliare. Lunedì sarà la volta dei rappresentanti istituzionali, tra i quali l'europarlamentare leghista Elena Lizzi che già oggi ha voluto partecipare ai lavori di Udine.

"Non sfugge a nessuno - ha osservato Zanin - la stretta connessione tra l'attività di programmazione europea 2021 e l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Terremo conto delle indicazioni che riceveremo oggi da enti e categorie nella risoluzione sulla programmazione europea che il Consiglio regionale approverà la prossima settimana". Diego Bernardis, presidente della V Commissione, ha ricordato e riassunto il documento elaborato dalla Commissione Europea, che si basa su sei tematiche cardine: Green deal, era digitale, economia al servizio delle persone, Europa più forte nel mondo, promozione dello stile di vita europeo e rafforzamento dei processi democratici.

Di "un importante momento di confronto e crescita" ha parlato l'assessore alle Finanze Barbara Zilli, portando i saluti del governatore Massimiliano Fedriga. "Dopo un anno e mezzo molto difficile si apre uno scenario di ripresa - ha detto Zilli - ed è fondamentale mettere in rete tutte le conoscenze e competenze per delineare il Fvg non di domani o dopodomani, ma dei prossimi 20-30 anni. E qui, al centro dell'Europa, abbiamo il diritto-dovere di mettere in campo investimenti importanti grazie alle nuove risorse in arrivo".

Le eccellenze scientifiche del Friuli Venezia Giulia nell'ambito dell'istruzione, della formazione e della ricerca hanno recepito con esplicito apprezzamento e auspici costruttivi gli stimoli e i contenuti legati alla documentazione inerente le finalità della Sessione europea 2021.

Lo hanno esplicitato i vari rappresentanti che hanno preso la parola all'auditorium Comelli. Roberto Pinton, rettore dell'Università di Udine, ha esordito ringraziando "per il dossier ricevuto, ricco di sollecitazioni e di approfondimenti". Quindi, ha toccato il tema della formazione che "deve essere il luogo primario anche per il continuo aggiornamento delle categorie. Elevata competitività, divulgazione scientifica, competenza allargata, sostenibilità e cambiamenti climatici sono altri elementi fondamentali, ma è necessario anche fornire un contributo alla conoscenza dei cittadini e un supporto scientifico alle decisioni". Infine, Pinton ha indicato l'utilità di "percorsi interdisciplinari e competenze trasversali, nonché di un rafforzamento del rapporto università-impresa attraverso la creazione di luoghi di incontro fisico e poli di laboratori come i tavoli tematici".

Anche il presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs), Nicola Casagli, ha dichiarato di aver "apprezzato sia il documento che il programma, constatandone le affinità con i contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). È necessario curare i rapporti tra ricerca e impresa, ma un occhio di riguardo dovrebbe essere rivolto a mare e oceani che rientrano nell'azione sul clima e che non trovano molto spazio. Infine, attenzione anche alla riduzione dei rischi naturali, fattore che può incidere in maniera rilevante a livello sociale ed economico".

I lavori sono proseguiti con il contributo del direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa), Stefano Ruffo, che ha parlato di "sfide rivolte al futuro", sottolineando l'importanza dell'esperienza legata al "dottorato che va ulteriormente implementata. La Sissa è una realtà piccola, ma ben incastonata a livello regionale e capace di ottimi rapporti con gli atenei: può costituire un elemento dell'alta formazione, catalizzando iniziative e valorizzando la conoscenza che si sviluppa nei nostri laboratori in un'ottica di collaborazione con il mondo industriale".

Il Centro di ingegneria genetica e biologica (Icgeb) è stato invece rappresentato da Luciana Zanier che ha confermato "la piena disponibilità a supportare la Regione in tutte le attività correlate alla collaborazione nelle aree geografiche prese in considerazione, ma anche attraverso un'agenzia biomedica di sviluppo in risposta alle emergenze sanitarie e per esaminare la catena dell'approvvigionamento in termini di sicurezza".

Il direttore della struttura Innovazione di Area Science Park, Stephen Taylor, ha rimarcato che "formazione, ricerca e trasferimento dei risultati sono fondamentali quale investimento per il futuro, ma importante è anche la diffusione della cultura e della conoscenza scientifica tra la popolazione. I giovani vanno incoraggiati a proseguire la formazione attraverso i dottorati, allargando opzioni anche a collaborazioni in ambito industriale. È necessario investire in ricerca e mobilità dei ricercatori, sfruttando la posizione strategica della regione e far venire i giovani ricercatori qui da noi".

Questa fase tematica delle audizioni è stata conclusa dal presidente dello Ial Fvg, Umberto Brusciano (presente insieme al dg Gabriele De Simone) che ha auspicato "un supporto sempre più concreto da parte della Regione Fvg per non lasciare in un angolo gli enti di formazione professionale, preziosi per l'intera filiera, ma anche per affrontare il tema dell'abbandono scolastico".