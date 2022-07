Pnrr, nuove azioni per sostenere e informare i Comuni

Ci sarà un'accelerazione per far conoscere ancora di più ai Comuni del Friuli Venezia Giulia gli straordinari strumenti di sviluppo messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che assegna ad oggi al territorio regionale oltre 1 miliardo e 541 milioni di euro (per la precisione 1.541.594.258,70 euro). È quanto è emerso dal quarto incontro della Cabina di regia per il Pnrr, che si è tenuto oggi in Regione.

Questo tavolo regionale, coordinato dall'assessore alle Finanze Barbara Zilli e che opera in stretta collaborazione anche con Anci Fvg, ha come principale obiettivo il sostegno concreto per la messa a terra dei progetti del Pnrr.

Per sostenere ulteriormente le amministrazioni locali e i settori produttivi del Friuli Venezia Giulia, partirà a breve una newsletter, e a settembre sarà organizzato un ciclo di incontri con i sindaci per avvicinare ancora di più il Pnrr alle esigenze del territorio.

Nel corso della riunione della cabina è stata presentata anche la sintesi totale delle risorse del Pnrr assegnate al Friuli Venezia Giulia ad oggi che ammontano a 1.541.594.258,70 euro.

Di questi 433.246.414,56 euro sono destinati alla Regione, 443.926.338,12 ai Comuni e 664.421.506,02 ad altri enti. Fra questi in particolare spiccano i quasi 449 milioni di euro (esattamente 448.700.000 euro) per gli interventi infrastrutturali in ambito portuale per gli scali di Porto Nogaro, Trieste e Monfalcone; gli oltre 60 milioni di euro (60.210.000) per il miglioramento dell'agrosistema irriguo del Consorzio bonifica pianura friulana; gli oltre 45 milioni di euro (45.360.000) per le opere sulla rete ferroviaria; gli oltre 41 milioni di euro (41.200.717,57) per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica.

Illustrati inoltre gli investimenti già iscritti a bilancio in questo mese: 129.527.448,68 euro per le politiche legate alla salute (38,81%), 92.686.559,64 euro per la transizione verde (27,77%), 83.897.996,17 euro per la coesione sociale e territoriale (25,14%) e 27.661.670,71 euro destinati alla trasformazione digitale (8,29%).