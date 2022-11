Pnrr, oltre 300mila euro a Pasiano

Il Comune di Pasiano di Pordenone è risultato beneficiario di 309.815 euro per tre progetti di investimento nell'ambito del PNRR che obbliga, per il termine delle opere, la data del 2026. Si tratta della Piattaforma Notifiche Digitali (PND) per un importo di 32.589 euro, l'esperienza del cittadino nei servizi pubblici per 155.234 euro e la migrazione al Cloud dei servizi digitali dell'amministrazione per 121.992 euro.

"Nell'ottica di una società che avanza velocemente dal punto di vista digitale, l'obiettivo è quello di informatizzare più servizi possibili in modo tale da agevolare sia i cittadini che i dipendenti - dichiara Astrid Presotto, vicesindaco con delega all'Innovazione digitale, connettività e servizi demografici -. Il Comune di Pasiano di Pordenone è stato coinvolto nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e a tal fine sono state adottate tutte le misure organizzative di governance locale per la sua piena attuazione e creata una pagina ah doc sul sito istituzionale, nel rispetto del principio di trasparenza, in cui viene pubblicato lo stato attuazione delle varie misure".

Per la misura di migrazione in Cloud il Comune ha già ottenuto il decreto di finanziamento per avviare nel piano di migrazione i seguenti servizi: accesso agli atti - accesso civico; produttività individuale; manifestazioni; contributi per eventi eccezionali; notifiche; autorizzazioni; multe e verbali; conservazione sostitutiva; gestione personale; procedimenti disciplinari; controllo accessi; programmazione - organizzazione controllo. Privacy e trasparenza sono due servizi la cui migrazione è già stata avviata dopo il 1°febbraio 2020 con risorse proprie. Il cronoprogramma prevede il completamento dell'attività entro 450 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore.

Per la Piattaforma Notifiche Digitali e l'esperienza del cittadino nei servizi pubblici il Comune è stato ammesso, ma i decreti di finanziamento sono ancora in fase di emissione.

Nella richiesta di finanziamento per l'esperienza del cittadino nei servizi pubblici Pasiano attiverà i seguenti servizi: richiesta permesso occupazione suolo pubblico, richiesta permesso parcheggio invalidi, richiesta permesso per passo carrabile, presentazione domanda per bonus economici. L'attività dovrà essere completata entro 360 giorni dal momento in cui sarà contrattualizzato il fornitore.

Nella richiesta di finanziamento per il PND Pasiano attiverà i seguenti servizi: notifiche violazioni al Codice della Strada ed extra Codice della Strada (che saranno integrate con la piattaforma notifiche digitali). L'attivazione dovrà essere completata entro 180 giorni dal momento in cui sarà contrattualizzato il fornitore.

Soddisfazione è espressa dal sindaco Edi Piccinin: "Una buona notizia per Pasiano. Poter beneficiare di oltre 120mila euro rappresenta la capacità della nostra amministrazione e degli uffici comunali che con puntualità hanno individuato i bandi di nostro interesse e redatto le domande, intercettandone i fondi. Abbiamo recuperato risorse importanti per dare servizi al territorio e proseguire nella digitalizzazione del nostro ente dando così risposte concrete alle esigenze delle famiglie".