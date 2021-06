Pnrr, prende forma la relazione Fvg

Sta prendendo forma, la relazione sulla Sessione europea 2021 che la V Commissione consiliare presieduta da Diego Bernardis (Lega) ha il compito di predisporre per l'Aula e che poi arriverà al Parlamento, al Governo e agli organi preposti dell'Unione europea come la Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee (Calre).

Dopo le sedute dedicate all'ascolto dei maggiori portatori di interesse nonché del mondo politico, a cominciare dagli europarlamentari del Friuli Venezia Giulia sino all'associazione rappresentante gli amministratori locali, oggi i consiglieri regionali hanno formulato le prime impressioni sulla bozza di risoluzione e le sei macro priorità indicate: Green Deal; era digitale; economia al servizio delle persone; un'Europa più forte; promozione dello stile di vita europeo; democrazia.

Gli ultimi contributi saranno raccolti domani mattina, ma Antonio Calligaris (Lega) ha già anticipato che chiederà di inserire una nota riferita alla pesca a strascico in Adriatico, motivata dal fatto che "non serve una regolamentazione rigida ma che tenga conto delle peculiarità dell'Alto e Medio Adriatico rispetto ai mari del Nord, perché il rischio è il taglio del 20% del fatturato con conseguente perdita di posti di lavoro e l'arrivo, sulle nostre tavole, di pesce pescato all'estero".

Di bisogno di maggiore attenzione alle politiche sui porti e alle autostrade del mare è stato detto da Giuseppe Nicoli (FI), che formulerà una proposta di integrazione in tal senso, come Franco Iacop (Pd) lo farà per il corridoio europeo Nord-Sud, nonché per la montagna e le aree periferiche quanto alla loro digitalizzazione e alla loro tutela da un punto di vista ambientale, e Furio Honsell (Open Fvg) amplierà alcuni aspetti dell'agricoltura biologica, ora ritenuti troppo rigidi.