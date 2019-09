Poche adesioni in Fvg al partito di Matteo Renzi

Dopo la decisione di lasciare il Pd annunciata ieri sera da Matteo Renzi al premier Giuseppe Conte per la formazione di un nuovo partito di centro che darà, comunque, sostegno al governo giallorosso, si registrano le prime reazioni tra gli esponenti politici del Friuli Venezia Giulia.

Nella nostra regione sono pochi i fedelissimi che hanno già espresso la loro intenzione di aderire al nuovo partito, che sarà presentato alla Leopolda. Tra i sicuri troviamo la triestina Antonella Grim, ex segretaria regionale Dem; Maria Sandra Telesca, ex assessore regionale alla Salute sotto la presidenza di Denora Serracchiani, e il parlamentare Ettore Rosato, attuale vicepresidente della Camera. Interessata al progetto, pur senza aver ancora preso una decisione, la ex europarlamentare Isabella De Monte.

“Chi come me ha una storia che parte dalla costituzione del Pd – ha dichiarato alla nostra testata - non prende decisioni a cuor leggero, ma devo anche dire che molte scelte del partito mi hanno amareggiata, dalle elezioni europee alle alleanze per il nuovo Governo. Penso che le novità politiche, se in grado di attrarre consensi oltre il tradizionale bacino del Pd, debbano essere guardate con interesse”.

“Ennesimo episodio di leaderismo e personalismo”. È questo il commento di Cristiano Shaurli, segretario regionale del Pd, all’annuncio di Matteo Renzi di voler fondare un nuovo soggetto politico.

“Personalmente non condivido la scelta di Matteo Renzi, ma lungi da me urlare a tradimenti o fare attacchi personali – commenta Shaurli - semplicemente non capisco politicamente tempi, motivazioni e obiettivi, non capisco quali siano eventuali miglioramenti per l’offerta Politica e le proposte per cittadini e imprese. Oggi, fatta così, mi pare solo l’ennesima scelta dettata da leaderismi e personalismi in cui si è avvitata la politica italiana degli ultimi anni, l’ennesima scelta utile ad una presunta classe dirigente ma assolutamente ininfluente e poco interessante per il Paese e il suo futuro. Il Pd si è assunto una grande e difficile opportunità pochi giorni fa, la nostra comunità aveva ed ha bisogno ora di unità, serietà e capacità non di incomprensibili divisioni”.

Tra i consiglieri regionali attuali, al momento non sembra ci siano fughe o tentennamenti. Il capogruppo in Consiglio regionale, Sergio Bolzonello, non pensa minimamente di seguire Renzi. Discorso molto simile per i consiglieri Chiara Da Giau e Nicola Conficoni.

Nella città di Udine, poi, il capogruppo Dem in consiglio comunale, Alessandro Venanzi, ci ha anticipato che nessun suo componente udinese ha intenzione di seguire la nuova esperienza renziana.

La medesima indicazione arriva dal segretario comunale, Vincenzo Martines, che ha scritto un lungo pensiero sintetizzato nella frase: "Non dirò che mi dispiace". Sulla stessa linea anche l'ex segretario Pd di Gorizia e attuale capogruppo in consiglio comunale, Marco Rossi, che in maniera netta e dura su Facebook ha scritto che il “partito di Renzi è un insieme di politici a fine carriera, imprenditori in cerca di coperture e seconde linee con grande autostima”.