Polemiche sulle Comunità Montane del Friuli Occidentale

"E' un esito fallimentare, polemico e dai ricorsi annunciati il risultato finale dell'Assemblea conferenza dei Sindaci dei 27 Comuni chiamati a scegliere e votare l'appartenenza e collocazione nelle due Comunità Montane Friuli Occidentale". Così si esprime, in una nota, il capogruppo regionale dei Cittadini, Tiziano Centis. "Dopo un iter durato un anno - ricostruisce il consigliere - i 27 Comuni hanno votato, e la maggioranza dei sindaci (18 su 27) hanno deciso che le delibere dei Consigli comunali (Maniago, Arba e Vajont) sono carta straccia. Si è spaccato un territorio, è stato diviso un territorio dalle radici storiche, culturali, ambientali e turistiche con la forza politica di chi comanda l'attuale maggioranza in Regione".

"E' stato scelto - prosegue la nota dei Cittadini - di spaccare in due una Comunità Montana composta da 27 Comuni, che poteva essere unica protagonista, motore unico di tutta la montagna del Friuli Occidentale e non solo. Sono state imposte due Comunità ed ecco il risultato: polemiche, conflitti politici, ricorsi annunciati, battaglie legali. Un fallimento totale", sostiene ancora Centis.

"Comuni che avevano scelto democraticamente con i propri Consigli comunali di confluire con la Comunità Ovest, con Aviano, vengono con la forza politica amica in Regione politicamente calpestati e obbligati a confluire a Est, con Spilimbergo - osserva ancora il capogruppo di opposizione - Un fallimento totale di questa Giunta regionale, che tocca il fondo in merito alle scelte su Uti, Edr e Comunità".

"La Giunta regionale e il suo assessore alle Autonomie Locali respingano ogni forma di imposizione che calpesta ogni scelta democratica assunta dai rispettivi Consigli comunali in merito alla scelta e appartenenza all'una o all'altra Comunità! La Giunta e il suo assessore alle autonomie Locali - conclude Centis - non utilizzino i sindaci "amici" per regolare conti e farla pagare a chi non è allineato. Questo è il risultato della sufficienza, assenza e malgoverno delle autonomie locali, ma chi ci rimette sono i cittadini della nostra montagna che vedono lontani i tempi per il rilancio, la crescita e lo sviluppo della propria Comunità".

"Quella giocata sulla comunità della montagna del Friuli Occidentale non è solo una partita autolesionista nella quale non vince nessuno, ma anche la dimostrazione del fallimento della Giunta Fedriga nella gestione dei territori: con la sua mancanza di strategia, il governo regionale ha seppellito un progetto unitario che avrebbe potuto rafforzare l'intero territorio". Lo afferma la consigliera regionale del Pd, Chiara Da Giau, a margine della recente conferenza dei sindaci delle Comunità di montagna del Friuli Occidentale.

"La Giunta Fedriga ha rinunciato a svolgere il ruolo di arbitro responsabile e autorevole in nome di un “liberi tutti” che ha privato di qualsiasi orizzonte e obiettivo strategico il sistema degli enti locali e quindi la Regione stessa. Sono passati solo pochi giorni da quando l’assessore Roberti ha vantato la bontà della propria riforma in occasione della costituzione della nuova Comunità della Riviera Friulana. Difficilmente potrà dire lo stesso in merito agli esiti dell’assemblea dei sindaci dei giorni scorsi che ha disegnato un’improbabile mappa della montagna pordenonese, sancito tutt’altro che una decisione definitiva, aperto la strada ai ricorsi al Tar e segnato così la sconfitta della buona politica, della buona legislazione e della buona amministrazione".

Secondo Da Giau, "l'esperienza dell'Uti della Valli e delle Dolomiti friulane, adeguatamente ritarata per risolvere difficoltà e limiti che necessariamente ogni sperimentazione mette in luce, era un campo base avanzato per un’impresa comunque difficile, ma salvifica per le realtà locali. Quel campo è stato demolito dal voto dell’assemblea dei sindaci, lasciando un panorama tutt’altro che sgombro di macerie e senza nuove piste credibili da percorrere. Serviva una zona montana unita negli intenti e nelle azioni, per rappresentarsi credibilmente e con pari dignità sia nel caso in cui la struttura degli enti locali restasse la stessa, sia qualora la tanto invocata rediviva Provincia divenisse realtà. La fragilità che alcuni amministratori hanno dimostrato nel lasciarsi trarre in inganno da giochi di partito, ambizioni e rancori personali, senza riflettere sui veri bisogni delle proprie comunità e sul loro futuro, è invece presagio di uno squilibrio a favore del capoluogo e dei territori della pianura. Questo darà al Friuli occidentale solo una parvenza di riconquistata posizione nel panorama regionale non potendo contare su uno sviluppo armonico del territorio nella diversità e ricchezza delle vocazioni tra manifattura e turismo".