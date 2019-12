"Nei giorni scorsi ho fatto notare all'ex vicepresidente della Regione, Sergio Bolzonello, diverse sue mancanze politiche che, soprattutto sul territorio pordenonese, hanno comportato gravi disservizi, vedi per esempio l'eliminazione della Provincia o la mancata costruzione del nuovo ospedale. Evidentemente queste osservazioni hanno colto nel segno, visto che, senza entrare nel merito del dibattito, quest'oggi il consigliere Bolzonello ha preferito rivolgermi pesanti offese personali a riguardo delle dimensioni del mio cervello". Questo il commento del consigliere regionale della Lega, Simone Polesello, in seguito a un duro botta e risposta fra il giovane esponente del Carroccio e il capogruppo dem, avvenuto nel corso della discussione sul progetto di Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2020 - 2021 - 2022.

"Ho già provveduto a segnalare il gravissimo insulto alla Presidenza del Consiglio - prosegue -, poiché ritengo che il nostro mandato in Consiglio regionale dovrebbe fondarsi sul confronto politico, magari anche schietto e sincero, ma mai sulla sfera né privata, né personale. Personalmente ho sempre rispettato la sfera personale dei colleghi consiglieri, a maggior ragione nei confronti dell'ex vicepresidente della Regione, Sergio Bolzonello, oggi purtroppo ho constato che il mio rispetto non è contraccambiato".