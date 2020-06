Poligoni, addestramento entro il mese di maggio

"Cercheremo di fare in modo che le esercitazioni militari compiute nei poligoni montani del Friuli Venezia Giulia si svolgano entro la fine di maggio, per contemperare sia le esigenze addestrative militari sia quelle di valorizzazione turistica di alcuni luoghi della nostra regione". Lo ha detto quest'oggi a Trieste l'assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, intervenendo in Aula durante la seduta del Consiglio. In particolare l'esponente dell'Esecutivo Fedriga ha voluto porre in evidenza come l'Amministrazione sia impegnata nel trovare un punto di incontro con l'Esercito al fine di venire incontro alle esigenze di carattere turistico nelle aree in cui si trovano i poligoni.

Pizzimenti ha dapprima ricordato che per ristorare l'inutilizzo di quei territori nelle giornate di addestramento sono previste specifiche risorse come stabilito dal Codice dell'ordinamento militare. "A tal fine - ha detto l'assessore - vengono pagati gli indennizzi per tutti gli sgomberi e le occupazioni nonché per eventuali danni. La misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti è pari al salario corrente, mentre per i lavoratori autonomi è rapportata alla retribuzione spettante ai dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine".

"Al di là dell'aspetto economico per il disagio provocato - ha aggiunto Pizzimenti - abbiamo già fatto presente nei giorni scorsi alle Forze armate la necessità di provvedere a un cambio di calendario delle esercitazioni. Queste ultime non dovranno svolgersi più nel mese di giugno, quando la stagione turistica estiva è già iniziata, ma si anticipino a maggio, quando invece l'attività non ha ancora preso il via".