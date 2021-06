Politica da bocciare sull'istruzione

L’ anno scolastico in fase di conclusione è stato davvero impegnativo per docenti e studenti. Ai problemi noti e purtroppo tuttora irrisolti dell’istruzione italiana, si sono aggiunti gli effetti indesiderati della pandemia, fatti di riprese e sospensioni delle lezioni in presenza, di difficoltà per i docenti di rinnovare completamente i propri metodi di insegnamento ponendosi davanti a un monitor e di altrettanta difficoltà per molti ragazzi di mantenere alto il livello di impegno e attenzione, dovendo pure fare i conti con l’isolamento prolungato causato dal virus. Sebbene manchino ancora dati ufficiali che saranno probabilmente disponibili non prima di fine mese, il numero di rimandati e bocciati ha ripreso quota, dopo la promozione garantita dello scorso anno, soprattutto tra i ragazzi delle superiori lle cui lacune erano incolmabili.

E questo, nonostante lo sforzo compiuto da presidi e docenti che, da un lato hanno cercato di non calcare la mano e dall’altro hanno messo in campo iniziative di vario genere per aiutare gli studenti in difficoltà, tanto che alcuni istituti stanno addirittura sperimentando esami di riparazione che ricordano da vicino le sessioni d’esame universitarie, con due sessioni, a fine mese e a fine agosto, senza dimenticare i corsi di recupero. L’impressione è che mentre il personale della scuola, nella stragrande maggioranza, si danni l’anima per garantire un servizio adeguato, il complesso sistema dell’istruzione sconti, anche nella nostra regione, il caos totale sul versante della nomina dei docenti, dell’assunzione di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per non parlare del personale degli uffici scolastici provinciali (semivuoti) o dei dirigenti scolastici costretti a gestire più scuole.



E si continua ancora a parlare di classi pollaio, tuttora numerose e della logistica in crisi, con scuole prive delle aule. Forse, dovrebbero essere i vari ministri e Governi che si sono succeduti in questi anni ad essere bocciati. La politica si dimostrata finora incapace di mettere a posto le cose in uno dei settori strategici per il futuro del Paese; anzi ha insistito nel complicare oltre misura la situazione. A pagare il conto sono i nostri ragazzi, gli stessi che secondo uno studio dei ricercatori della Fondazione Agnelli potrebbero subire pure un danno di 1.883 euro all’anno in termini di mancati guadagni quando andranno a lavorare a causa della chiusura delle scuole durante la Pandemia.

A settembre ci sarà il solito caos

Quando accenniamo al problema degli insegnanti, dei varchi sempre più ampi a causa dei pensionamenti e del problema mai risolto dei precari Ugo Previti, segretario regionale Uil Scuola esordisce senza giri di parole: “Ora viene il bello. In Fvg abbiamo migliaia di precari. Ci sono al momento in partenza tre concorsi: riservato, ordinario e per ottenere l’abilitazione. Per ora è partito solo il riservato a chi ha almeno tre anni di servizio che verosimilmente riguarda circa il 70% dei precari. Stanno uscendo le graduatorie, ma tutto è complicato dal fatto che molti hanno dovuto fare il concorso fuori regione e che insegnanti a tempo indeterminato (o di ruolo) chiedono di passare ad altri insegnamenti. Pare che il Ministero - conferma Previti - stia verificando le posizioni di chi ha tre anni di servizio ed è iscritto nelle graduatorie uscite l’anno scorso per farli passare a tempo indeterminato dopo un breve colloquio. A livello amministrativo stanno lavorando alacremente in tutti gli uffici per capire che fare. E non dimentichiamoci delle carenze tra il personale Ata. Il problema è che ogni nuovo ministro vuole lasciare la sua impronta senza badare al fatto che quanto fatto possa andare bene causando nel corso degli anni un caos incredibile. Il rischio di trovarsi a settembre in mezzo al guado esiste anche se spero di essere smentito. Come se non bastasse anche gli uffici scolastici sono sguarniti. Inutile dichiarare che bisogna partire se mancano docenti, personale Ata, amministrativi. Puoi anche salire a bordo di una Ferrari, ma se non hai benzina mica puoi farla muovere a spinta"!

Ugualmente sconsolato il parere di Adriano Zonta, segretario regionale Flc della Cigl, che ci ha fornito i dati pubblicati a fianco.

”La scuola italiana è come una fabbrica di marmellata, dove manca il personale per invasare e pure i vasetti. Gli studenti sono la marmellata, il personale sono docenti, amministrativi, collaboratori Ata e dirigenti. Prepariamoci all’ennesimo caos in settembre. Mancano i docenti, a cominciare dalla scuola primaria dove si attinge a persone addirittura fuori graduatoria, almeno 150. L’Italia è priva di un sistema di reclutamento decente ed è ora di risolvere il problema. Chi ha l’abilitazione all’insegnamento, sulla base delle norme previste dallo Stato, andrebbero messi a ruolo e comunque non basterebbero a colmare le lacune. I posti senza titolare sfiorano le 3.500 unità, dei quali 1.750 solo nel sostegno, a riprova del fatto che il caos è sistematico. O ci si ferma e in un anno il Governo decide cosa fare, dato che ci sono i fondi prima assenti o non se ne esce. E poi c’è il problema delle infrastrutture, ma in questo caso la colpa è degli amministratori locali: pochi sindaci hanno capito come funzionano le scuole adottando le scelte necessarie”.

Irrisolto anche il problema delle classi pollaio: “Le difficoltà non sono solo legate alla carenza di docenti, ma pure a alla distribuzione degli studenti nelle varie scuole e alla disponibilità di edilizia scolastica adeguata. Serve una regia per evitare che ci siano istituti con migliaia di studenti e altri semivuoti. Serve dunque una regia della Regione sull’orientamento, ma c’è ancora troppo campanilismo che di certo non aiuta i nostri ragazzi. L’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen in tal senso si è dimostrata sensibile, ma è evidente che non dipende solo da lei”.

Bloccare i diktat e assumere subito 80mila insegnanti

Per evitare il caos, secondo Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della Commissione Cultura al Senato non c’è tempo da perdere: "L'obiettivo del ministero di garantire tutti gli insegnanti in cattedra a settembre, praticabile con la prima bozza di decreto del ministro Bianchi ispirata al mio disegno di legge 1920, è diventato una missione quasi impossibile col provvedimento ora all'esame del Parlamento. Serve un'intesa trasversale per approvare interventi correttivi del decreto legge Sostegni bis".

"Servirebbero - conferma il senatore - non meno di 120mila assunzioni a tempo indeterminato, per riportare ordine. La bozza del decreto è rimasta vittima dei veti grillini e tutto si è fermato, portandoci fuori tempo massimo per una soluzione applicabile già il prossimo anno scolastico. Possiamo limitare i danni assumendo fino a 70-80mila insegnanti su posti vacanti e disponibili se passa la nostra proposta di estendere alla seconda fascia l'accesso al ruolo, aggiungendo magari chi è in prima fascia senza i tre anni canonici di servizio, ma è fornito di titoli particolari". Quanto al caos sul sistema di reclutamento Pittoni è chiaro: "Sono trasversali delusione e sconcerto per gli interventi palesemente inadeguati anche nel decreto Sostegni bis. Fondamentale il dialogo con le altre forze politiche per contenere i diktat dei 5 Stelle, che hanno portato il sistema al disastro con l'anno scolastico avviato”