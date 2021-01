Politica in lutto, è morto Emanuele Macaluso

Politica in lutto per la morte di Emanuele Macaluso, morto all'età di 96 anni all'ospedale Gemelli di Roma dove era ricoverato.

Storico dirigente del Partito comunista italiano, giornalista e intellettuale, era nato a Caltanissetta nel 1924. Nel 1941 aveva aderito clandestinamente al Partito Comunista Italiano, di cui è diventato dirigente nel 1963. Il 1 maggio del 1947 fu tra i testimoni della strage di Portella della Ginestra dove il bandito Salvatore Giuliano, sparando contro la folla, uccise 11 lavoratori.

Nel 1982 era diventato direttore de L'Unità. Nel 1991 aveva aderito al Pds.

Sul suo profilo facebook, dove scriveva con regolarità, l'ultimo post è del 20 novembre 2020. Commentando un'intervista pubblicata da Il Venerdì di Repubblica, Macaluso scriveva: “Essere di sinistra ha avuto un senso perché ha migliorato la vita a milioni e milioni di persone. Ne è valsa la pena”.

Il cordoglio

Il presidente della Camera, Roberto Fico, scrive: "Ho conosciuto Emanuele Macaluso alla presentazione di un documentario sui minatori siciliani a Montecitorio. Il suo intervento su lavoro e giustizia sociale fu intenso e appassionato. È stato un protagonista assoluto della politica. Ci mancherà il suo sguardo libero e lucido".

"Il Senatore Emanuele Macaluso è stato un compagno radicale - scrive Emma Bonino -. Oggi se ne è andato un grande politico, sindacalista e giornalista italiano. Un grande amico.

Ciao Emanuele, ci mancherai, che la terra ti sia lieve".

Il ministro Francesco Boccia scrive: "La sinistra italiana perde un grande protagonista dell’ultimo secolo. A noi tutti resta l’immensa eredità del suo lavoro immane e l’esempio di chi seminava dubbi quando tutti avevano certezze, di chi ricercava la verità anche tra gli errori. Ciao Emanuele!". "Mi mancherà Emanuele Macaluso - posta il ministro Roberto Speranza -. Un uomo di rara intelligenza, impegnato fino all'ultimo a dare la sua lettura del mondo e dell’Italia. Un pezzo di storia della Repubblica che ci lascia".

"Provo un dolore immenso per la morte di Emanuele Macaluso - scrive il segretario Pd Nicola Zingaretti, condiviso poi anche da Debora Serracchiani -. Al Pd, alla sinistra, all’Italia lascia in eredità il suo impegno civile e politico e il suo amore per la democrazia. Ciao Emanuele."

"Addio a Emanuele Macaluso e grazie per i tanti anni di pensiero politico acuto, tagliente, libero - scrive il Pd Fvg -. Con la sua intelligenza e la sua passione fino all'ultimo ha fatto onore alla sinistra".

"Addio ad Emanuele #Macaluso - scrive Ettore Rosato -, storico dirigente comunista, riformista, un grande uomo appassionato della politica. Ci mancherà la sua passione, la sua determinazione, il suo essere sempre dalla parte dei più deboli".

Tatjana Rojc affida a Twitter il suo commento: "I lavori al Senato cominciano con il ricordo di Emanuele Macaluso, personalita' di spicco della politica, della cultura, uno dei protagonisti dell'antifascismo e della lotta per i diritti e la giustizia siciale".

"Il dibattito pubblico italiano sentirà la mancanza di Emanuele Macaluso scomparso oggi a due giorni dal 100º anniversario della nascita del partito comunista italiano, che fu la sua casa politica fin da giovanissimo, quando vi si iscrisse clandestinamente durante gli anni della dittatura fascista", sono le parole del consigliere di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell. "Di Macaluso non desidero solo ricordare il coraggioso sindacalista nella Sicilia degli anni ‘40 e il dirigente di partito sempre aperto alla riflessione e al cambiamento, ma anche l’intellettuale appassionato che fino all’ultimo istante ha contribuito al dibattito politico e civile con posizioni mai banali o scontate ma sempre molto autonome, come anche la recente battaglia controcorrente avversa al taglio dei parlamentari ha confermato".