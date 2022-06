Politica in lutto, è morto Piergiorgio Bressani

Il mondo della politica regionale perde un esponente di spicco del Secondo Dopoguerra. Si è spento, nella sua Udine, Piergiorgio Bressani. Classe 1929, tra pochi giorni, il 10 giugno, avrebbe compiuto 93 anni.

A lungo deputato nelle fila della Dc (dal 1963 al 1986), è stato sindaco di Udine dal 1985 al 1990 e, poi, membro del Consiglio Superiore della Magistratura, fino al 1994.

Nel 1942 rimase orfano del padre Carlo, avvocato, impegnato come alpino nella campagna di Grecia. Studiò giurisprudenza alla Cattolica di Milano e iniziò a seguire le sue orme come legale, ma poi la passione per la politica lo portò a iscriversi alla Democrazia Cristiana, entrando alla Camera dei Deputati nella IV Legislatura e continuando a rappresentare il Fvg fino al 1986, ricoprendo anche l’incarico di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dal 1976 al 1979, con i tre Governi Andreotti.

Alla morte di Angelo Candolini, la Dc gli chiese di diventare sindaco: lasciò il Parlamento, per dedicarsi alla sua città, seguendo, tra le altre, le opere in vista dei Mondiali di Italia 90.

IL CORDOGLIO. “Il nome di Piergiorgio Bressani rimarrà per sempre sinonimo di una politica fatta di passione, visione e spirito di sacrificio", lo ricorda Pietro Fontanini. "Per tornare a Udine, la sua città, e candidarsi come sindaco, interruppe la sua straordinaria esperienza nella politica romana che lo aveva portato a diventare Vicepresidente del Consiglio. Come Sindaco seppe portare la Capitale del Friuli al passo con i tempi di allora e renderla pronta ad affrontare sfide come i Mondiali di calcio di Italia 90. A nome di questa Amministrazione e di tutta la città esprimo il più sentito cordoglio ai suoi cari”.

"Apprendo con grande tristezza la notizia della scomparsa dell'onorevole Bressani. È stato un politico integerrimo che ha saputo interpretare il ruolo di rappresentante della comunità politica e civile in modo esemplare, in tutti gli importantissimi incarichi che ha ricoperto. Di lui ricordo in particolare il tono mite e rispettoso con chiunque si trovasse a confrontarsi e nello stesso tempo la sua grande capacità di analisi e sintesi unita alla rigorosa coerenza con i suoi ideali. Oggi il Friuli perde un grande uomo e politico",afferma il consigliere regionale Franco Iacop (Pd) esprimendo cordoglio e rivolgendo le condoglianze alla famiglia di Piergiorgio Bressani.

"Se dovessimo definire chi è l’uomo probo in politica, ci soccorrerebbe subito l’immagine di Piergiorgio Bressani. Oggi lo si definirebbe un uomo delle istituzioni, un civil servant, per il suo impegno come parlamentare, come sindaco di Udine, come vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, come uomo di Governo. Un lungo cursus che Bressani ha sempre percorso quasi in punta di piedi, senza nessuna ostentazione, ma con una lucidità di pensiero, di profondità, di cultura che non lo ha lasciato neanche negli ultimi giorni". È il ricordo che traccia Salvatore Spitaleri. "Un uomo retto, un cattolico democratico dalla schiena dritta, un profondo conoscitore del diritto e dell’amministrazione e poi - aggiunge Spitaleri - un uomo che amava Udine e il Friuli, tanto da mettersi a disposizione della città dopo la morte di Angelo Candolini, quando rientrare da Roma per fare il sindaco poteva apparire un arretramento di carriera per chi aveva fatto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio".

“Con Piergiorgio Bressani scompare un grande sindaco e un parlamentare raffinato dalle profonde conoscenze giuridiche e culturali”, lo ricorda Enrico Bertossi. “E’ stato un udinese che con la sua signorilità lascia in tutti quelli che lo hanno conosciuto un grato ricordo per quanto hanno avuto modo di imparare e di apprendere. Ho avuto il privilegio e il grande onore di far parte della sua giunta dal 1985 al 1990, in anni politicamente difficili dopo l’improvvisa scomparsa di Angelo Candolini, che seppe guidare con grande spirito di sacrificio e intelligenza dando lustro e slancio alla città”.

“E’ stato un sindaco dal pensiero profondo, poco incline all’apparire ma molto presente sui programmi da realizzare e sui problemi da risolvere. In questi anni l’ho incontrato molte volte a passeggio per le vie del centro o nella sua amata libreria e non sono mai mancati i suoi saggi consigli e le sue acute analisi sulla situazione politica e la vita cittadina. Sono parole molto sentite quando dico che ci mancherà tantissimo e che scompare uno dei cittadini più illustri che Udine abbia mai avuto”, conclude Bertossi.

“Desidero ricordarlo com’era, un autentico democristiano, un uomo mite, di notevole cultura, moderato, sempre alla ricerca d’innovazione”, è il pensiero di Gianfranco Moretton. “Era legato profondamente al Friuli Venezia Giulia, ha sempre operato affinché fosse una Regione capace di guardare al futuro, garantendo sviluppo economico, sociale e culturale ai suoi cittadini. Per mezzo dei suoi incarichi legislativi e amministrativi, ha dimostrato concretamente di operare con intelligenza ed efficacia ammirevoli. Da Parlamentare e uomo di Governo, ha promosso assieme agli altri parlamentari del Friuli Venezia Giulia e ai legislatori regionali, leggi molto innovative per consentire al territorio terremotato di essere ricostruito e di attivare la fase dello sviluppo. Da Sindaco di Udine ha dato immagine e slancio al capoluogo friulano. In sintesi è stato un grande uomo politico, serio, capace e intelligente a cui il popolo friulano, Veneto e Giuliano deve riconoscenza e rispetto. E ora, che riposi in pace”.