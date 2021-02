Politica in lutto, morto Franco Marini

Lutto nel mondo della politica. Questa mattina è arrivata la notizia della morte, a 87 anni, di Franco Marini. A gennaio era stato ricoverato per Covid.

Abruzzese, iscritto alla Democrazia Cristiana dal 1950, era stato segretario generale della Cisl dal 1985 al 1991, anno in cui divenne ministro del Lavoro del VII governo Andreotti. Nel 1994 partecipò alla trasformazione della Dc in Partito Popolare Italiano, di cui poi divenne segretario. Nel 2006 fu eletto presidente del Senato e, nel 2013, arrivò a un passo dal Quirinale. Tantissimi i messaggi di cordoglio anche dal Fvg.

“Ci mancherai, Presidente Marini”, scrive in un tweet la deputata dem Debora Serracchiani, postando una sua foto.

“Il Presidente Franco Marini è andato avanti”, sono le parole di Salvatore Spitaleri, che ricorda il suo passato da Alpino. “Grazie Presidente per il tuo impegno per il lavoro, per il tuo servizio nelle istituzioni, per la tua passione per un riformismo dal volto umano, per la tua amicizia e attenzione per il Fvg!”. Messaggio ritwittato anche dalla senatrice Tatjana Rojc.

“Franco Marini è andato avanti”, è il post di Antonella Grim. “Porterò sempre con me il ricordo della visita che ebbi l’onore di fare a malga Porzus con lui e Cristiano Shaurli. Grazie per il tuo instancabile impegno”.