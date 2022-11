Politica in lutto, morto Roberto Maroni

E' morto l'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni. Aveva 67 anni e da tempo lottava contro una grave malattia.

Era nato a Varese il 15 marzo 1955. Sposato, due figli, laureato in giurisprudenza, avvocato, era stato responsabile dell'ufficio legale della sede italiana di una multinazionale statunitense. Considerato il braccio destro di Umbeto Bossi e il numero due della Lega, Maroni aveva fatto parte della Lega Lombarda fin dalla sua fondazione.

Secondo quanto si è appreso, Maroni si è spento nella sua casa nel Varesotto dove ha trascorso gli ultimi mesi.

Tre volte ministro, vicepremier, ex governatore della Regione Lombardia, è anche stato segretario federale della Lega. Dal 2021, quando ha scoperto la malattia che lo ha condotto alla morte, si era ritirato dalla politica attiva.

"Con la scomparsa di Roberto Maroni il Paese perde una mente lucida e acuta, interprete di primo piano di una lunga stagione politica che lo ha visto protagonista dapprima con ruoli di governo - da vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno e del Lavoro - e, successivamente, nelle vesti di governatore di Regione Lombardia”. Un ricordo, quello del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che non si limita tuttavia agli aspetti istituzionali.

"Sul piano personale - prosegue infatti Fedriga - oggi piango un amico vero, una persona alla quale devo molto in termini di maturazione sia come uomo che come pubblico amministratore. In lui ho sempre trovato un interlocutore serio, attento e affidabile, innamorato della propria terra e della propria gente e soprattutto lungimirante sostenitore di un modello di regionalismo che, a diversi anni di distanza, sta lentamente prendendo forma”.

"Ciao Bobo, amico mio. Come solo gli amici fanno mi hai dato tutto: entusiasmo, gioia, emozioni, consigli e critiche. Ma oggi mi lasci un senso di vuoto, quel pensiero cupo di tante cose che ancora dovevamo fare, chiarire e dire. Sei stato una colonna per me e per tutti noi. Hai fondato, costruito, salvato e rilanciato il più innovativo partito politico della storia repubblicana. Oggi la tua, la nostra, battaglia di sempre è a portata di mano. L’autonomia per il tuo popolo, per i nostri popoli, il giusto equilibrio tra una comunità, il suo territorio e le istituzioni sarà il successo di questa legislatura. Sarà il successo della tua idea e della tua passione. L’esempio della tua serenità e del tuo pragmatismo sarà il nostro faro”. Così Vannia Gava, viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica, alla notizia della morte di Roberto Maroni.

“Esprimo a nome della Lega Fvg, tutto il mio cordoglio per la scomparsa di Roberto Maroni, una persona per bene, un uomo delle istituzioni che ha rappresentato la Lega ai vertici dello Stato. Un uomo fortemente legato al suo territorio, caratteristica che ne ha fatto anche un eccellente governatore della Lombardia. Un leghista tutto d’un pezzo, che ha lavorato per e con la Lega da militante, da frequentatore di Pontida, fino a diventare Ministro dell’Interno sempre con il fazzoletto verde in tasca. Se ne va un pezzo di storia della Lega e dell’Italia", dichiara in una nota il senatore e coordinatore regionale Lega Fvg Marco Dreosto.