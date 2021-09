Politica in lutto per la morte di Stefano Slataper

“Alla famiglia va l’abbraccio di tutta la nostra comunità politica, alla sua memoria un immenso grazie per l’impegno, la competenza e il contributo dato all’attività del circolo del Pd di Remanzacco Moimacco. Anche un grande dolore personale per la perdita di un amico che non ha mai fatto mancare sostegno, consigli e stimoli”. Il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli ricorda così Stefano Slataper, segretario del circolo Pd di Remanzacco Moimacco Udine. Avvocato, nipote del poeta Biagio Marin e pronipote dello scrittore e volontario irredentista Scipio Slataper, è scomparso dopo breve malattia lo scorso venerdì 17 settembre.



Anche il segretario del Pd provinciale di Udine Roberto Pascolat esprime il “cordoglio per la perdita di un amico e compagno, ottimo segretario di Remanzacco Moimacco, per me anche brillante collega, persona sensibile e intelligente. Un pensiero e un abbraccio alla moglie Monica e ai figli Francesco e Serena”.