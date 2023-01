Politica in lutto per la scomparsa di Giorgio Tombesi

Lutto per la scomparsa, a 96 anni, di Giorgio Tombesi. Nato a Udine nel marzo del 1926, era stato deputato della Democrazia Cristiana nella VII e nell'VIII legislatura lasciando un segno importante nelle vicende politiche di Trieste e dell'Italia.

Laureato in ingegneria, l'ex parlamentare fu molto apprezzato come presidente della Camera di commercio di Trieste. Valente amministratore, funzionario pubblico, persona fortemente impegnata in numerosi sodalizi, fondazioni e istituzioni giuliane, nel 2017 aveva ricevuto il Sigillo Trecentesco, il prestigioso riconoscimento conferito dal Comune di Trieste.

"Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Tombesi. È stato un grande politico, che ha caratterizzato la politica regionale e nazionale per quasi un ventennio. Esponente e protagonista di primo piano nella Trieste degli anni Settanta del secolo scorso è sempre stato vicino al mondo degli Esuli. Il Friuli Venezia Giulia ha perso oggi un uomo che ha saputo estendere il suo grande impegno e la costante dedizione, oltre che nella politica, anche nell'economia, nell'associazionismo e nella cultura della propria comunità attraverso il ruolo di presidente della Camera di commercio e del Circolo della cultura e delle arti di Trieste". Così il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, a nome dell'intera Giunta regionale.

"Giorgio Tombesi è stato un politico d'altri tempi, uomo di cultura e importante la sua direzione della Camera di Commercio, un buon ricordo di chi ha segnato un periodo della vita sociale ed economica triestina", così lo ricorda Giorgio Cecco, coordinatore di ProgettoFvg Trieste.