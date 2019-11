Pompieri in piazza contro la manovra

"Anche i Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia scenderanno in piazza il 19 novembre contro la manovra”: lo annuncia Damjan Nacini, segretario regionale del Conapo Fvg, il Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco. Inoltre, si stanno organizzando pullman per raggiungere la manifestazione.

I sindacati aderenti alla protesta - Conapo, Ap VVF, Sindir VVF e Dirstat VVF - andranno a chiedere al Governo Conte e ai partiti di maggioranza d'inserire nella imminente legge di bilancio un fondo economico contenente lo stanziamento, nel triennio 2020-2022, dei 216 milioni di euro necessari per l’equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con il personale delle forze di Polizia a ordinamento civile, cui vanno aggiunti 14 milioni di euro per parificare agli altri Corpi anche lo stanziamento per il riordino delle carriere.