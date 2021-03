Por-Fesr, il Fvg fissa gli obiettivi di spesa entro il 2023

"Entro il 2023 il Friuli Venezia Giulia raggiungerà oltre il 120 per cento degli obiettivi di spesa dalla programmazione comunitaria 2014-2020 garantendo i risultati di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva posti dei programmi". Lo ha confermato l'assessore alle Finanze con deleghe specifiche sui fondi comunitari, Barbara Zilli, commentando la delibera con cui la Giunta regionale ha approvato l'aggiornamento della pianificazione finanziaria e di risultato del Programma comunitario regionale (Por) tenendo in considerazione anche le risorse del Piano aggiuntivo regionale (Par) e quindi del budget comprensivo di Por e Par assegnato.

"L'Autorità di gestione del piano ha sviluppato con le strutture di gestione, a partire dal 2015, un percorso mirato all'illustrazione, discussione e confronto sui target da assegnare e sulla pianificazione del calendario di pubblicazione dei bandi e degli inviti previsti dal programma" ha specificato Zilli, sottolineando "il grande lavoro di condivisione, analisi e riprogrammazione che avviene costantemente tra direzioni, servizi regionali e partner e che nel 2020 ha condotto alla decisione di modificare una parte del programma ai fini dell'introduzione di misure per fronteggiare la crisi sanitaria, con una redistribuzione delle risorse finanziarie tra gli assi e una revisione del quadro degli indicatori".

Ciò ha reso necessario un aggiornamento della pianificazione finanziaria e di risultato al fine di garantire con largo anticipo il raggiungimento dei target a chiusura programmazione. Nello specifico gli obiettivi di spesa al 90 per cento per i singoli assi sono così definiti: Asse1 93,4 milioni di euro; Asse2 104,7 milioni di euro; Asse3 67,4 milioni di euro, Asse4 13,2 milioni di euro; Asse5 8,8 milioni di euro; per un totale di 287,5 milioni di euro pari al 120% delle risorse assegnate al programma. Gli obiettivi di spesa annuali si pongono al 75 per cento nel 2021, al 100 per cento nel 2022 e al 120 per cento nel 2023 (a fine programmazione).

Con la medesima delibera è stato anche aggiornato il calendario delle scadenze di pubblicazione delle ultime procedure da attivare nel corso del 2021, che riguardano in particolare l'attività 3.1.a.1 'Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici' e 4.2. 'Intervento AU Trieste: Linea 4.2.b Bando imprese settori hightech e biohightech' da pubblicare entro il primo trimestre 2021 e l'azione 1.5 'Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla dall'emergenza epidemiologica' per il secondo trimestre.