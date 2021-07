Porcia soddisfatta dei fondi della concertazione

Con lo strumento della concertazione tra Regione Friuli Venezia Giulia ed Enti locali, il Comune di Porcia riceverà nel triennio 2021-2023, come richiesto in sede di concertazione, due distinti finanziamenti che permetteranno di aumentare in modo cospicuo l’importo del quadro economico di opere considerate strategiche per il nostro territorio e presenti nelle linee programmatiche di mandato. Queste le parole del sindaco Marco Sartini in una nota che esprime soddisfazione per l’attenzione che la Regione FVG ha riservato per la città di Porcia. “Ritengo doveroso ringraziare il Presidente Fedriga, gli assessori e il consigliere regionale Stefano Turchet (già sindaco di Porcia per dieci anni) per il grande impegno e l’attenzione dimostrate verso una amministrazione costantemente impegnata nel miglioramento e nella innovazione della città”.

Il primo contributo regionale di 380.000 euro riguarda il nuovo progetto di unica e grande rotonda, presso l’incrocio denominato del “Garage Venezia” che, con questo finanziamento ci permette di guardare alla realizzazione di una importante e trafficata intersezione stradale con occhi più sereni, portando la somma disponibile a 980.000 euro. Continua il sindaco “come ho spesso ribadito durante le settimane della concertazione, l’incrocio del Garage Venezia è, dopo lo snodo del Ponte Meduna, che costituisce un collo di bottiglia, il punto più critico della SS13 per quantità di traffico che confluisce da 5 assi stradali e che vede transitare mediamente dalle 25.000 alle 30.000 auto al giorno con punte anche superiori in alcuni giorni (dati pre Covid). Per questo motivo era doveroso ripensare da capo un progetto perché fosse molto più sicuro per tutti, anche se più costoso".

Il secondo contributo che ammonta invece a 600.000 euro è stato erogato in relazione alla realizzazione della palestra scolastica della nuova scuola elementare di via Dei Bagolari di cui abbiamo approvato lo studio di fattibilità tecnico economica a marzo 2020 in piena pandemia ed abbiamo individuato da pochi giorni, attraverso un bando di gara pubblica, lo studio di progettazione che si occuperà del progetto definitivo esecutivo che permetterà di andare verso la realizzazione di un opera pubblica attesa da 15 anni.