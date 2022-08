Porcia vara un nuovo tratto di pista ciclabile

Con la realizzazione di una nuova pista ciclabile sul territorio comunale di Porcia, si attua un altro intervento che conferma e sostiene la grande volontà e opera di investimento sul tema della sostenibilità ambientale da parte dell’Amministrazione Sartini.

E’ stato infatti approvato in Giunta, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il progetto definitivo-esecutivo di una nuova pista ciclabile che è stata pensata per mettere in collegamento la ciclabile di via Repolle (uscita autostradale A28) con via Spinazzedo, utilizzando una strada agricola comunale non utilizzata da molti anni.

Con un quadro complessivo di 95.000 euro, vengono utilizzati 80.000 euro di contributi nell’ambito del Pnrr per “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni” e 15.000 euro di fondi propri.

“Un intervento che, con le opere previste, contribuirà a migliorare le condizioni del sito sia dal punto di vista idraulico ma, soprattutto, dal punto di vista dell’utilizzo collettivo del percorso che consentirà di attraversare il territorio percorrendo un interessante ‘brano’ di paesaggio finora sconosciuto a molti cittadini di Porcia”, commenta il sindaco Sartini.

Il nuovo rivestimento stradale in ghiaino stabilizzato di Sarone, con la sua colorazione tipica dei campi agricoli, si integra in modo adeguato all’ambiente naturale e pertanto nulla altera l’aspetto di connessione visuale con il contesto circostante.

Le trasformazioni previste dal progetto non causano pressioni, rischi ed effetti negativi dal punto di vista paesaggistico, in quanto vengono utilizzati materiali compatibili con l’ambiente, non sono previsti interventi alle specie arboree e tantomeno la realizzazione di nuove volumetrie e superfici coperte e qualsiasi altri manufatti che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Infine le modeste strutture per la segnaletica e la futura rete d’illuminazione pubblica su palo mantengono l’integrità percettiva delle visuali panoramiche.