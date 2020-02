Porcia vicina alla comunità cinese

Il sindaco di Porcia ha incontrato la comunità cinese presente sul territorio. In meno di dieci anni, numerosi esercizi commerciali gestiti da cinesi hanno aperto la loro attività a Porcia. Una comunità molto laboriosa che cresce di anno in anno e che ha spesso dipendenti italiani che lavorano all’interno. “In seguito alle note vicende dell'epidemia da Coronavirus che stanno mettendo in difficoltà un grande Stato come la Cina", spiega il primo cittadino Marco Sartini, "ho voluto incontrare in Municipio la piccola, ma crescente comunità cinese presente sul nostro territorio, per testimoniare la nostra piena solidarietà e amicizia per il periodo che stanno attraversando”. Sartini ha espresso, a nome della comunità purliliese, vicinanza per il difficile momento e la grande difficoltà nell’affrontare una crisi sanitaria così importante e di grande sofferenza.

Non solo. “E’ stata questa anche l’occasione per appurarmi di persona se vi fossero stati dei segnali di flessione della loro attività o, peggio, evidenti segnali di pregiudizio, in seguito alle notizie diffuse dalla stampa sulla grave epidemia. Ho potuto invece apprendere dalla viva voce dei commercianti che non vi sono state, né flessioni nella quotidiana attività degli esercizi commerciali presenti sul territorio, né tantomeno alcun comportamento irrispettoso, di discriminazione o di intolleranza nei loro confronti. A testimonianza della correttezza e del profondo rispetto dei nostri concittadini verso la comunità cinese”, conclude Sartini.