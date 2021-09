Pordenone, Anna Ciriani chiede il rinvio delle elezioni

Elezioni amministrative in bilico a Pordenone. La candidata sindaco Anna Ciriani ha, infatti, chiesto il rinvio del voto. Come riferito dall'Ansa, l'avvocato Francesco Furlan, per conto della lista 'Anna Ciriani #amiamopordenone' e della sua candidata, ha inviato stamani alla Prefettura di Pordenone e ai competenti Uffici regionali una richiesta di slittamento della data delle elezioni per le Amministrative, in programma il 3 e 4 ottobre.

Come spiegato dal legale, a propria volta componente della lista a sostegno della candidata, l'esclusione dalla campagna elettorale della professoressa per una ventina di giorni - a seguito della decisione della Commissione elettorale circoscrizionale, poi rivista dal Tar Fvg - avrebbe fatto cadere i requisiti della par condicio. Si attende, ora, la risposta della Direzione regionale alle Autonomie locali.