Pordenone, Anna Ciriani esclusa dalla corsa a sindaco

Primo colpo di scena in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. La candidatura di Anna Ciriani, in corsa per la poltrona di sindaco a Pordenone, è stata bocciata dalla commissione elettorale.

Alla base dell’estromissione ci sarebbero la non conformità sul formato di alcuni moduli da presentare e la mancanza di un timbro. Anna Ciriani, sostenuta dalla lista civica “Amiamo Pordenone”, era stata la prima lunedì a presentare tutta la documentazione e mai avrebbe immaginato che ci fosse qualcosa che non andasse.

Poi la doccia fredda dalla commissione, comunicata al delegato di lista. Ma la professoressa aspirante sindaca non si ferma e annuncia il ricorso al Tar: ha tempo tre giorni per depositarlo e i suoi legali sono già al lavoro. Potrebbe, dunque, tornare in corsa.

Via libera, invece, per gli altri tre candidati: il sindaco uscente Alessandro Ciriani, sostenuto dal centrodestra, Gianni Zanolin per centrosinistra e M5S e Vitto Claut, con la lista Coalizione etica. Questi ultimi due hanno già mandato un messaggio di solidarietà alla candidata esclusa. Che spera di tornare presto a essere della partita