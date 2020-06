Pordenone, aperte le iscrizioni per Fluire Community

Fluire – percorso di group mentoring al femminile progettato dall’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Pordenone – dopo il successo dell'edizione Smart, andata in overbooking in poche ore, raddoppia e si fa più inclusivo con l'edizione estiva, al via col nome Fluire Community, con iscrizioni entro il 12 giugno.

Mentre Fluire Smart era volto a sostenere le donne in ruoli di responsabilità, imprenditrici e professioniste, favorendo l’interazione in digitale durante il periodo di emergenza Covid-19, Fluire Community è dedicato alle donne del territorio che svolgono, o intendono svolgere, un ruolo attivo nello sviluppo della propria comunità. Le partecipanti saranno accompagnate in un viaggio di riscoperta delle proprie risorse interne ed esterne, e riceveranno gli strumenti necessari per creare progetti ad alto impatto sociale, instaurando sinergie “fluide” con altre donne impegnate attivamente nel territorio.

“Dopo il periodo di isolamento dovuto al lockdown – afferma l’assessora Guglielmina Cucci – abbiamo voluto sottolineare ancora di più il valore dell'impegno delle donne per la comunità, dando nello stesso tempo una risposta alle numerose persone, che pur avendo fatto richiesta non hanno potuto essere accettate nel percorso Smart perchè in eccedenza rispetto ai posti disponibili, nonostante avessimo già provveduto a raddoppiarli, aggiungendo un ciclo in più. Quello che vogliamo è far emergere il potenziale femminile e il suo valore aggiunto per la comunità, in un momento in cui ce n'è ancora più bisogno, e che le donne possono trasmettere nelle organizzazioni, nei gruppi sociali e negli ambiti in cui vivono e operano. Senza dimenticare la capacità delle donne di fare rete, di confrontarsi e sostenersi a vicenda, smentendo tutti gli stereotipi e pregiudizi che sostengono il contrario”.

Fluire Community prevede la partecipazione a 3 live workshop online interattivi di due ore (da giugno ad agosto) in programma e l'interazione giornaliera su piattaforma online in modalità social con la condivisione di esercizi pratici, webinar tematici, articoli di approfondimento e materiali didattici. Le tematiche affrontate sono Fantasia, Libertà, Unicità, Ispirazione, Risorse, Energia, le cui iniziali vanno a comporre il nome del progetto. Prosegue dunque anche l’implementazione della componente tecnologica e innovativa, mantenendo Fluire interamente fruibile da remoto con un pc, un tablet o uno smartphone: modalità anche perfetta per l'estate. Esso sfrutterà la piattaforma la piattaforma di social e-learning di MentorLab, start up innovativa con sede a Pordenone, messa a disposizione dalla coordinatrice dei progetti Rossella Pin (ICF Master Certified Coach e Registered Mentor, EMCC EIA Senior Practitioner e Team Coach, esperta di formazione e mentoring), che durante i workshop sarà affiancata da un'altra esperta del settore, Gina Abate (NLP Coach, Formatrice, Trainer, già imprenditrice e manager). Per informazioni e iscrizioni si può scrivere a pariopportunita@comune.pordenone.it o info@mentorlabgroup.com; telefonare allo 0434 1758157, o consultare il sito del Comune di Pordenone.