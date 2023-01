Pordenone avvia la Taric

E' partita l'1 gennaio 2023 l’applicazione della Tariffa Corrispettiva nel Comune di Pordenone. Come già comunicato e ampiamente spiegato, infatti, il Comune ha incaricato Gea di occuparsi della tariffazione diretta della Taric agli utenti: un moderno sistema di calcolo della tariffa rifiuti più trasparente ed equo, perché stimola una partecipazione diretta che premia i comportamenti virtuosi di chi differenzia correttamente i materiali riciclabili e riduce al minimo i rifiuti non riciclabili.

Le famiglie e le imprese di Pordenone, quindi, per la tassa rifiuti pagheranno un importo ricalcolato sulla base del numero di svuotamenti del contenitore del secco indifferenziato (Rifiuto Urbano Residuo), che determineranno la quota variabile della tariffa. L'importo dovuto sarà commisurato in base al servizio fruito, secondo aliquote che verranno deliberate entro il 30 aprile 2023 dopo la redazione del PEF, il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il calcolo della Taric si compone in parte dei tradizionali parametri (numero di componenti dell’utenza) e in parte numero degli svuotamenti complessivi del contenitore dell’indifferenziato (Rifiuto Urbano Residuo o secco indifferenziato). Raccolta dei rifiuti e sistema di tariffazione sono due elementi che vanno considerati insieme, come parte del sistema integrato.

Un sistema che stimola una partecipazione diretta dei cittadini ed è incentivante verso i comportamenti virtuosi di chi differenzia correttamente i materiali riciclabili e riduce al minimo i rifiuti non riciclabili. La riscossione della Tariffa Corrispettiva sarà curata direttamente da Gea SpA, a cui dovranno essere presentate tutte le denunce di iscrizione e le successive comunicazioni, rivolgendosi agli sportelli di via Brusafiera 16 (lunedì dalle 14.30 alle 17 e giovedì dalle 9 alle 12.30) e di via Savio 22 (lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30; martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30).

I moduli necessari sono scaricabili dal sito di Gea SpA alla pagina dedicata, dovranno essere compilati e inviati all'indirizzo mail sportellopn@gea-pn.it

Moduli cartacei sono disponibili anche presso l’ufficio Anagrafe e l’URP del Comune. Per informazioni, Gea SpA risponde al numero verde 800 501077.