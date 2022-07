Pordenone, centomila euro alla Fondazione Well Fare

“La Regione concede alla Fondazione Well Fare un contributo straordinario di 100.000 euro per l’attività e l’inserimento sociale delle persone che partecipano all’Unità Educativa Territoriale dell’’AsFo nel quartiere di Torre a Pordenone”. Lo annuncia, in una nota, il consigliere regionale Simone Polesello (Lega) che, in merito all’emendamento collegato all’articolo 8 dell DDL n. 171, aggiunge: “Lo stanziamento servirà all’acquisto di un immobile che farà da rifermento logistico diurno per la sperimentazione da parte dei partecipanti alla UET a vita indipendente in una casa propria, nonché come spazio da adibire alla promozione delle aziende della filiera agro-alimentare in possesso del marchio “coltiviamo inclusione” attraverso la realizzazione di una vetrina promozionale”.

“Sono davvero soddisfatto – continua Simone Polesello – poiché l’Amministrazione regionale conferma ancora una volta grande attenzione in materia di salute, politiche sociali e disabilità, ponendo il massimo focus verso le categorie più fragili della popolazione e garantendo loro pieno sostegno”.

“Un sentito ringraziamento – conclude la nota di Polesello – lo rivolgo al presidente Fedriga e all’assessore regionale Riccardi per aver accolto e condiviso le importanti finalità dell’emendamento che ho presentato”.

"La preziosa attività svolta dalla fondazione Well Fare di Pordenone per l'inserimento sociale delle persone che partecipano all'Unità educativa territoriale dell'Azienda sanitaria Friuli occidentale nel quartiere di Torre va giustamente sostenuta a prescindere dalle posizioni politiche. Per questo ho votato a favore dell'emendamento, presentato dall'amministrazione regionale all'assestamento e frutto di un sollecito del consigliere Polesello, che stanzia 100mila euro per l'acquisto di un immobile destinato a queste positive attività". Lo afferma il consigliere regionale Sergio Bolzonello (Pd) a margine della discussione sulle previsioni in campo sociale prevista dal ddl 171 assestamento di bilancio per gli anni 2022-2024.

"Il sostegno garantito oggi a favore della fondazione Well Fare – conclude Bolzonello – rappresenta un'azione di continuità con quanto fatto nella precedente legislatura e un segnale verso questa realtà che negli anni si è affermata con azioni virtuose, in tema di microcredito e innovazione sociale".