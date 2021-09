Pordenone, confermato il voto amministrativo per il 3 e 4 ottobre

Ormai è ufficiale: anche a Pordenone le elezioni amministrative si terranno il 3 e 4 ottobre. La candidata sindaco Anna Ciriani, infatti, dopo essersi consultata con i componenti della sua lista civica 'Amiamo Pordenone', ha deciso di non presentare ulteriore ricorso al Tar Fvg, dopo che la Regione, ieri, ha respinto la richiesta di uno spostamento della data per le votazioni.

Attraverso il legale e candidato al consiglio Francesco Furlan, la professoressa aveva avanzato l’ipotesi di uno slittamento in seguito alla sua riammissione alla competizione disposta dal Tar solo il 20 settembre, dopo che la sua corsa era stata precedente fermata - per oltre 20 giorni - dalla Commissione elettorale (con successiva conferma della decisione del Tar regionale e del Consiglio di Stato) per problemi legati alla consegna delle firme di sostegno.

La scelta di votare comunque il 3 e 4 ottobre "è maturata contro il nostro interesse", ha precisato Anna Ciriani, "ma tenendo come punto fermo il bene dei cittadini pordenonesi". Il nuovo ricorso alla giustizia amministrativa, infatti, avrebbe molto probabilmente comportato un rinvio della consultazione, con un conseguente aggravio di costi per la collettività. Senza contare il rischio di dover spostare alcuni dei seggi nelle scuole, costringendo gli studenti ad almeno quattro giorni di stop forzato.

Ora Anna Ciriani e la sua lista cercheranno di sfruttare al massimo i pochi giorni rimasti prima del voto, che vedrà la prof sfidare il sindaco uscente Alessandro Ciriani, sostenuto dal centrodestra, Gianni Zanolin per centrosinistra e 5 stelle e Vitto Claut di Coalizione Etica.