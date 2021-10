Pordenone, ecco la nuova Giunta Ciriani

"Continuiamo con entusiasmo e impegno il lavoro per la città", scrive in un post su Facebook il riconfermato sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, presentando la sua nuova squadra. "Questa è la nuova Giunta a cui ho chiesto di lavorare e pensare non come 'singoli' ma come una vera squadra. Abbiamo tantissimo lavoro e cinque anni davanti a noi: ce la metteremo tutta per raggiungere gli obiettivi presentati in campagna elettorale, ascoltare la città e continuare nel percorso di crescita di Pordenone!".

Emanuele Loperfido (Fratelli d'Italia), scelto come vicesindaco, è stato confermato a Commercio e Sicurezza e ottiene anche il Bilancio. Cristina Amirante, la più votata del nuovo Consiglio comunale con 884 preferenze, manterrà le deleghe a Urbanistica, Mobilità, Politiche energetiche e Difesa del suolo.

Confermati nella compagine di governo della città anche Gugliemina Cucci (lista Forza Italia-Udc-Pordenone civica) a Politiche sociali e Pari opportunità e, allo sport, Walter De Bortoli (Fratelli d'Italia).

Tra i volti nuovi ci sono quello di Alberto Parigi (secondo più votato della lista civica Ciriani sindaco Pordenone cambia) alla Cultura, grandi eventi e istruzione; Monica Cairoli (sempre eletta nella lista del sindaco) all'Ambiente; Andrea Cabibbo (Forza Italia-Udc-Pordenone civica) ai Lavori pubblici e Patrimonio, e Samantha Miot (Lega) alle Attività produttive e Turismo.

QUI LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE