Pordenone elimina le barriere architettoniche

In risposta alla richiesta del Comune di Pordenone, la Regione ha finanziato gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, approvando quindi il progetto proposto dal sindaco Alessandro Ciriani e dal suo assessore Cristina Amirante per l’adozione del “Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)”, uno strumento tecnico, di programmazione e valutazione economica per l’individuazione delle barriere architettoniche e degli interventi da attuare nei prossimi anni sugli edifici pubblici già esistenti ma non ancora adeguati.

"Abbiamo sostenuto il progetto trovando la piena adesione anche dell’assessore Graziano Pizzimenti – sottolinea il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Basso -, che si è dimostrato particolarmente attento e sensibile ai temi dell’assistenza, dell’integrazione sociale e dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all’accessibilità degli spazi urbani".

Un programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla rigenerazione urbana integrata attraverso interventi che escludono il consumo di suolo e mirano, tra l’altro, anche alla rivitalizzazione urbana. "Con un attento e sapiente lavoro di squadra – conclude Basso - abbiamo realizzato un’ulteriore opera di miglioramento funzionale della nostra città, che in proiezione futura apparirà così rinnovata e ridisegnata. In simbiosi col Piano Regolatore, stiamo progettando la città del futuro, dimostrando una perfetta simbiosi tecnica e politica che è esempio per tutta la regione".