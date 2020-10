Pordenone, fondi per la viabilità del comprensorio ospedaliero

Approvata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia la proposta dello stanziamento di fondi eccezionali destinati a finanziare le opere di adeguamento della viabilità urbana comunale, funzionali al comprensorio ospedaliero di Pordenone. Un grande sforzo e un impegno concreto che la Giunta Fedriga ha conseguito per l’intero territorio.

Un successo da imputare alla dedizione e responsabilità della squadra formata dal Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Basso, dal sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani e dal suo assessore alla viabilità Cristina Amirante.

"Parliamo di ben 2.600.000 euro per l’anno 2020 – specifica il consigliere Basso - che segnano un risultato eccezionale per Pordenone, atto concreto della sinergia che si è creata tra Regione e Comune con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita del nostro territorio e, non ultimo, con la volontà di “raddrizzare” i tiri sinistri della precedente legislatura, che con le scelte operate ha voluto la costruzione del nuovo ospedale in via Montereale, diversamente da quanto sostenuto da Fratelli d’Italia. Scelta che ora sta dimostrando tutta la sua inopportunità e miopia".

Il progetto definitivo delle opere che il Comune di Pordenone presenterà alla Regione completa il grande quadro generale di lavori che investiranno anche il Ponte sul Meduna e la SS 13 “Pontebbana”, nella direzione di un investimento globale sull’intera viabilità pordenonese.