Pordenone, il Pd ricorda Ivo Lot

"E' trascorso un anno da quando, il 29 aprile 2019, Ivo Lot ci ha lasciato", scrive su Facebook Giorgio Zanin, segretario provinciale del Partito Democratico. "La comunità politica provinciale del Pd, che l'ha conosciuto anche nel ruolo di massima responsabilità, non l'ha dimenticato. Nella foto siamo ritratti in viaggio, insieme, al rientro da una manifestazione nazionale del Partito. Chi ha fatto strada con lui, lo ricorda ancora come un uomo generoso e pronto a servire le cause della democrazia e della giustizia. Il suo spirito di collaborazione e lo stile di dialogo lo hanno reso un "signore" della politica, un esempio di cui sempre si sente la mancanza".