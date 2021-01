Pordenone, il presidente degli infermieri si candida con la Lega

Parte ufficialmente la campagna elettorale della Lega per le consultazioni amministrative del comune di Pordenone. “Da tempo – dichiara Simone Polesello, consigliere regionale e capogruppo del Carroccio in consiglio comunale – stiamo lavorando nel territorio per la composizione di una lista di candidati che, grazie alle competenze professionali di ognuno, garantisca risposte sempre più puntuali alle richieste dei cittadini pordenonesi”.

“Ed è proprio in questo quadro che si inserisce – prosegue Polesello – la prima candidatura ufficiale nella lista per le elezioni del Comune di Pordenone, di Luciano Clarizia, 59 anni, Presidente dell’Ordine degli Infermieri di Pordenone e del Friuli Venezia Giulia, nonché responsabile del Servizio professionale per l’assistenza infermieristica e ostetrica dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale”.

“La mia candidatura – afferma Clarizia – arriva dopo un percorso che mi ha avvicinato ai programmi politici della Lega perseguiti da validi amministratori, a livello regionale e comunale. Sono vicino agli ideali della Lega che mi consentono d'integrarmi con i suoi progetti per la città di Pordenone e ai quali voglio dare il mio contributo, anche in merito alle tematiche che riguardano la sanità e gli operatori del settore. Ho frequentato la scuola di formazione politica della Lega nel 2019 e ho anche potuto constatare quanto si investe sui programmi e sulle persone”.

“Il partito è aperto ai rappresentanti della società civile e alle figure che con le loro competenze siano espressione di categorie e ambiti economici, produttivi, della pubblica amministrazione, dello sport e della cultura, per preparare un programma e una futura squadra di governo”, dichiara Marco Bottecchia, Segretario provinciale della Lega di Pordenone.

“Ringrazio di cuore Clarizia – dichiara il Vicesindaco di Pordenone, Eligio Grizzo - per la sua amicizia e per essere un importante uomo della sanità locale. Candidato ideale per le sue capacità sia di mediazione che professionali, anche nell’ambito socio sanitario”.