Pordenone, il sindaco Ciriani positivo al Covid

Il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, l'assessore Cristina Amirante e il capo di gabinetto del sindaco, Davide Zaninotti, sono positivi al covid.

Sono tutti in buone condizioni di salute. Hanno accusato alcuni sintomi influenzali, lunedì notte, dopo il termine del consiglio comunale, svoltosi online, a distanza, come accade da mesi.

Tutti e tre si sono immediatamente sottoposti a tampone e, risultando positivi, si sono immediatamente posti in isolamento domiciliare.

Sindaco e assessore hanno dichiarato che continueranno a lavorare da casa per la città.

Sul suo profilo Facebook, il primo cittadino scrive: "Care amiche e cari amici, visto che alcuni miei collaboratori lamentavano sintomi influenzali, mi sono sottoposto al tampone. Purtroppo, è risultato positivo. Le mie condizioni sono buone e spero restino così, per permettermi di seguire da casa tutte le cose che dovevo fare in Municipio. Il morale, come sempre, resta alto!".