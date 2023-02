Pordenone, incontro sulle Comunità energetiche

Questa mattina si è tenuta in Prefettura a Pordenone una riunione della conferenza provinciale permanente per un aggiornamento delle misure messe in campo nell’ambito delle Comunità energetiche rinnovabili, anche recentemente oggetto di interventi normativi volti a favorirne lo sviluppo nel territorio.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Domenico Lione, hanno partecipato la Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, il Vicepresidente della Camera di Commercio, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, i Sindaci di Sacile e San Vito al Tagliamento e gli assessori di Pordenone e Maniago.

La riunione, che si collega al precedente incontro dell’Osservatorio Congiuntura Economica tenutosi a fine ottobre, è stata l’occasione per condividere riflessioni e prospettive in merito all’avanzamento di tali progettualità, unanimemente ritenute strategiche per lo sviluppo sostenibile e il contrasto alla povertà energetica, particolarmente avvertita a seguito del cd caro bollette.

Nel corso dell’incontro gli amministratori locali hanno manifestato il forte interesse sul tema, evidenziando come un ulteriore stimolo all’effettiva realizzazione delle CER può derivare dalla piena definizione dei decreti attuativi in materia, nonché dal possibile inserimento dei Consorzi Industriali presenti nel territorio comunale coinvolto e delle società partecipate - attualmente non ricomprese nella normativa - quali soggetti parte delle progettualità di Comunità Energetica avanzate dagli Enti Locali.

Altro elemento capace di accelerare e stimolare gli investimenti nell’ottica di questa transizione energetica, che punta sul concetto di autoconsumo ed energia condivisa, risiede nell’aggiornamento delle pianificazioni territoriali destinate a realizzare la mappatura delle zone compatibili con l’insediamento efficace degli impianti.

In questo senso, particolarmente apprezzata la disponibilità della Soprintendenza a supportare, con un confronto preventivo, le Amministrazioni comunali impegnate nell’individuazione delle aree potenzialmente idonee ad ospitare le infrastrutture necessarie per le CER.

Sempre nel solco della sinergia interistituzionale e della partnership pubblico privato, si inserisce anche l’offerta di ausilio ai Comuni da parte del Vice Presidente della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigiano che ha condiviso con il tavolo le iniziative intraprese dai propri associati.

Si è infine concordato che la situazione della realtà pordenonese e le proposte avanzate formino oggetto di una nota indirizzata a livello centrale.