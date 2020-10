Pordenone, più risorse per scuola, sociale e sport

Approvata la variazione di bilancio presentata in consiglio comunale a Pordenone dalla giunta Ciriani. La manovra, preparata dall’assessore al bilancio Maria Cristina Burgnich, libera maggiori risorse per la città in diversi settori. Tra le voci figurano 625 mila euro per la scuola; 734 mila euro di contributi alle associazioni sociali, sportive, culturali; 100 mila euro per il piccolo commercio cittadino; 140 mila euro per opere per difesa del suolo e tutela del verde; 100 mila euro per un progetto di riqualificazione green che riguarderà piazza XX Settembre.

"Sono stati rafforzati gli investimenti, con particolare attenzione alle scuole – ha sintetizzato il sindaco Alessandro Ciriani - e assicurato sostegno al mondo associativo, come lo scorso anno. I capitoli del sociale sono in assoluta sicurezza per continuare a garantire aiuto a famiglie in difficoltà, anziani e disabili. Inoltre, accantonati 1,2 milioni per eventuali emergenze legate al periodo infernale che stiamo vivendo. Ce la mettiamo tutta per proteggere, migliorare e dare serenità alla nostra città" ha concluso.

L’assessore Burgnich ha sottolineato in particolare "l’attenzione per il mondo della scuola e delle associazioni, come avevamo promesso, il tutto tenendo i conti sotto controllo".