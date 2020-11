Pordenone, positivo anche l'assessore Pietro Tropeano

Anche l’assessore alla Cultura del Comune di Pordenone, Pietro Tropeano, è risultato positivo al Covid-19.

Tropeano, medico dell’ospedale di Pordenone impegnato anche nel reparto Covid, ha scoperto il contagio nel corso di uno dei tanti tamponi di routine legati al suo lavoro. Non è, dunque, legato al focolaio in Municipio, che ha visto la positività del sindaco Alessandro Ciriani, dell’assessore Cristina Amirante e del dirigente Davide Zaninotti.

Tropeano è in isolamento a casa e sta abbastanza bene, anche se avverte un po’ di spossatezza. Si dice fiducioso “di riprendersi presto e poter tornare in corsia”.

Tutti gli uffici comunali che si trovano nelle sedi del Municipio (piazzetta Calderari n.1), degli Uffici tecnici (via Bertossi n.9) e dell'Ex convento di San Francesco (piazza della Motta n.2) resteranno chiusi nel pomeriggio di giovedì 19 novembre e per tutta la giornata di venerdì 20 novembre per consentire un intervento di sanificazione dei locali.