Pordenone, primi finanziamenti a sostegno della scuola

I nuovi contributi deliberati dalla Giunta comunale per l’istruzione a sostegno dei piani di offerta formativa, di assistenza scolastica e per il diritto allo studio, stanno arrivando in questi giorni ai quattro Istituti comprensivi cittadini, per una spesa complessiva di quasi 100 mila euro. La fornitura del materiale didattico e delle attrezzature, che continuerà anche nei prossimi giorni, riguarda nello specifico l’attrezzatura informatica (monitor interattivi, videoproiettori interattivi con lavagna, notebook, carrelli di ricarica) per complessivi 78.824,20 euro e l’attrezzatura per la pulizia/igienizzazione e materiale vario di pronto soccorso, per complessivi 21.131 euro.

"Con questi ulteriori finanziamenti – spiega l’assessore alla Cultura e all’Istruzione del comune di Pordenone Alberto Parigi-, le risorse assegnate nel 2021 dal Comune alle scuole di competenza (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) arrivano a 250 mila euro. Cifra che testimonia l’impegno concreto dell’Amministrazione per il sistema scolastico cittadino. Il materiale e le attrezzature che stiamo consegnando in questi giorni, in particolare, contribuiscono al processo di informatizzazione e modernizzazione degli istituti, oltre a sostenerli nella pulizia e igienizzazione degli ambienti, operazioni divenute ancora più importanti in tempi di Covid-19".

L’amministrazione comunale e l’assessorato all’Istruzione hanno deciso di erogare anche un contributo straordinario per il sostegno a specifiche azioni mirate per l’inclusione di alunni svantaggiati con disturbi specifici dell’apprendimento e bisogni educativi speciali, per la prevenzione della dispersione, la promozione di competenze di cittadinanza, la valorizzazione dei beni ambientali, storici e artistici, lo sviluppo delle competenze digitali, il miglioramento delle competenze linguistiche e lo sviluppo delle competenze espressivo-musicali.