Pordenone, Progetto Fvg sosterrà Alessandro Ciriani

Progetto Fvg sarà in campo alle comunali di Pordenone a sostegno del sindaco Alessandro Ciriani. Stamane la coordinatrice provinciale di Progetto Fvg per una Regione Speciale, Elisa Palù, ha incontrato il primo cittadino confermandogli il sostegno al prossimo appuntamento elettorale.

Il sindaco, che ha già incassato il sostegno di Lega e Forza Italia, ha espresso apprezzamento per la scelta, che ricalca l'assetto della maggioranza a livello regionale.

Le parti hanno concordato d'iniziare a lavorare assieme agli alleati su un programma strategico e di ampio respiro. A tal proposito, Progetto Fvg si è riservata di far avere importanti contributi di idee, specie con riferimento ai temi del turismo e del commercio, rispetto ai quali in Regione esprime l'Assessore di riferimento, Sergio Emidio Bini, e in relazione all'impatto dell'imminente e innovativa legge regionale SviluppoImpresa.