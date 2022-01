Pordenone seleziona due membri per le Pari Opportunità

C’è tempo fino al 31 gennaio per presentare la propria candidatura come componente esterni della Commissione Comunale Pari Opportunità del Comune di Pordenone. I posti banditi tramite avviso sono 2 e verranno designati dal Consiglio comunale di Pordenone sulla base del curriculum. Le nomine e le designazioni privilegeranno persone che si sono distinte e che si sono impegnate singolarmente o in enti, associazioni, fondazioni o istituzioni in attività scientifiche, giuridiche, economiche, psicologiche, pedagogiche, sanitarie, sociologiche, professionali, letterarie e sociali, della comunicazione e dei mass media, del lavoro, della formazione, della tutela dell’ambiente, della produzione artistica, con riferimento alla promozione delle pari opportunità.

“Come tengo sempre a sottolineare e come ho dimostrato col lavoro fatto durante questi anni – afferma l’assessora Guglielmina Cucci – le Pari Opportunità sono un tema che deve essere affrontato in modo trasversale e da tutti i livelli della società. Allo stesso tempo costituiscono un ambito nel quale non ci si può improvvisare. Il Regolamento per il funzionamento della Commissione ci permette di selezionare, tramite avviso, profili particolarmente qualificati e motivati, che potranno arricchirla con la propria competenza e motivazione, portando un valore aggiunto. Invito chiunque abbia i requisiti richiesti a presentare la propria candidatura tramite curriculum”. La manifestazione d’interesse (secondo il fac simile scaricabile dal sito del Comune) corredata dal curriculum, deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.pordenone@certgov.fvg.it e all’indirizzo e-mail pariopportunita@comune.pordenone.it entro il 31 gennaio 2022.