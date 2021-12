Pordenone sostiene i progetti musicali nelle scuole

Continuano le buone notizie per il settore Scuola. La giunta comunale ha deliberato finanziamenti a sostegno dei progetti musicali delle scuole primarie in particolare dell’Istituto Comprensivo Pordenone Torre e della primaria Narvesa.

L’amministrazione comunale di Pordenone, su richiesta dell’assessorato all’Istruzione, ha infatti stanziato un contributo straordinario per l’anno scolastico 2021/2022 all’Istituto Comprensivo Pordenone Torre per il potenziamento musicale attraverso progetti svolti in collaborazione con l’Associazione Torre in Musica di Pordenone.

"I progetti interessati sono due – spiega l’assessore alla Cultura e all’Istruzione del comune di Pordenone Alberto Parigi-: “Mille e Una nota”, che interesserà le classi quinte della scuola primaria in lezioni di propedeutica musicale con l’utilizzo di diversi strumenti come pianoforte, chitarra, violino, clarinetto, violoncello, tromba e flauto traverso, e il progetto “Suoniamo uno strumento”, che interesserà le classi terze e quarte della scuola primaria “Narvesa” con l’utilizzo di pianoforte, violino, clarinetto, violoncello, tromba, flauto traverso e piccole percussioni. Parliamo di un ulteriore stanziamento a bilancio che in totale raggiunge circa i 12mila euro".

Entrambi i progetti hanno l’obiettivo di sostenere la cultura musicale come linguaggio universale, sperimentare l’opportunità di suonare uno strumento musicale, condividere l’esperienza di fare musica insieme, favorire la continuità con la scuola secondaria, sviluppare il proprio autocontrollo psicomotorio ed emotivo per una formazione armonica della personalità. Attività e progetti culturali, socio-educativi e formativi che l’amministrazione comunale vuole fortemente sostenere, avvalendosi della collaborazione delle associazioni del territorio.